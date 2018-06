Ripanço com cem anos em exposição

Está localizado no Centro Cívico de Santa Maria Maior o Núcleo Museológico de ‘Arte Popular’ e é lá que se encontra um ripanço, uma ferramenta que tinha como função retirar as cápsulas da planta do linho, que assinala hoje cem anos. Esta peça é importante, pois, segundo Danilo Fernandes, responsável pelo espaço museológico, foi a única encontrada até ao momento com a inscrição da data de construção.

O Núcleo Museológico de ‘Arte Popular’, através do Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova tem feito um levantamento e recolha ao longo dos últimos anos, tendo em 2016 editado um trabalho sobre as ferramentas do linho e da lã o ADN do povoamento rural da Madeira, um trabalho que teve por base o estudo e aquisição de mais de uma centena de ferramentas. Esta foi adquirida há uns quatro ano, é do Porto Moniz e é datada de 9 de Junho de 1918. É também a peça mais cara das ferramentas do linho que foram adquiridas, revelou.

“Por ser uma peça singular, fizemos questão de realçar a sua antiguidade, ‘comemorando’ o seu centenário, como forma de transmitir o valor inestimável que está depositado num núcleo museológico ‘particular’ na Região Autónoma da Madeira”.

Esta e outras peças podem ser vistas de segunda a sexta-feira entre as 10 e as 12h30 e entre as 14 horas e as 17h. A entrada é livre. P.H