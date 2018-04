Rio Ave continua a sonhar com a Europa

O Rio Ave venceu ontem o Desportivo de Chaves, por 2-1, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, desequilibrada com dois golos de Pelé, ambos de grande penalidade.

O médio dos vila-condenses não desperdiçou a cobrança dos castigos máximos, após duas faltas arrancadas por Guedes, marcando aos 66 e 80 minutos, tendo Matheus Pereira, ainda reduzido, aos 90+4.

Sabendo da importância dos pontos em disputa, onde ambas as equipas ainda pode ter uma palavra a dizer no ‘passaporte’ para a Liga Europa, via ‘contas’ da Taça de Portugal, o jogo foi bastante equilibrado e com os intervenientes dispostos a arriscar em demasia, mas nem sempre a serem felizes na finalização. O empate ajustava-se na primeira parte, mas na segunda os vilaconendes foram mais ambiciosos e acabaram por serem felizesn o desfecho final.

Com este resultado, o Rio Ave consolida o quinto lugar no campeonato, agora com 47 pontos, enquanto que o Desportivo de Chaves caiu para o oitavo lugar, com 41 pontos.