Ricardo Toscano Quarteto abre Funchal Jazz 2018

É a terceira grande novidade da edição de 2018 do Funchal Jazz Festival, um evento da Câmara Municipal do Funchal que, à semelhança de anos anteriores, promete trazer grandes nomes ao Parque de Santa Catarina. Desta vez, a abrir os concertos do palco principal do Funchal Jazz Festival, no Parque de Santa Catarina, estará o aclamado saxofonista Ricardo Toscano, à frente do seu não menos aclamado quarteto.

Ricardo Toscano tem vindo a marcar, sobretudo com o seu quarteto, uma frequente presença nos mais importantes festivais de jazz nacionais (Angrajazz, Estoril Jazz, Seixal Jazz, entre outros) e em várias das mais importantes salas de concerto do País (como o CCB, Culturgest e Casa da Música).

Toscano tem também vindo a estabelecer parcerias com músicos como o pianista João Paulo Esteves da Silva e o guitarrista Bruno Pernadas (que, aliás, virá cá ao Festival Aleste de Maio), para além de ter vindo a apresentar-se como solista convidado pela Orquestra Jazz de Matosinhos e pela Orquestra Angrajazz, e de integrar o Septeto do Hot Clube de Portugal.

Individualmente, os vários membros do Ricardo Toscano Quarteto - o pianista João Pedro Coelho, o contrabaixista Romeu Tristão e o baterista João Pereira - “muito têm vindo também a dar que falar, mas a chama de Toscano e dos seus comparsas brilha sempre mais alto quando se apresentam especificamente no quarteto do saxofonista, um grupo no seio do qual reina uma química muito especial, uma fórmula perfeita pela qual estes quatro jovens músicos nos criam a ilusão de que tocam (e têm tocado, sempre juntos) há décadas, com isso encantando qualquer plateia, seja num pequeno clube, numa grande sala ou num grande festival”, conforme explica Paulo Barbosa, director artístico do Funchal Jazz Festival.

E é isso mesmo que a organização do Funchal Jazz promete logo a abrir os concertos deste ano do Parque de Santa Catarina, no dia 12 de Julho, sempre, e pontualmente, às 21h30.

Paulo Barbosa revela que o concerto no Funchal Jazz do Ricardo Toscano Quarteto será gravado, tanto em áudio como em vídeo, com o objectivo da sua posterior publicação, eventualmente em disco e em DVD.

Revela também que todos os membros deste quarteto irão juntar-se, ao final de cada uma das noites do festival, ao guitarrista André Santos, constituindo o André Santos/Ricardo Toscano Quinteto, grupo responsável por abrir no Scat (no Lido) as tradicionais ‘jam sessions’ que, com a esperada participação de vários músicos do palco principal, deverão alongar-se até altas horas da madrugada.

Além do Ricardo Toscano Quarteto, o Funchal Jazz Festival 2018 tem já confirmadas as presenças, conforme já noticiou o DIÁRIO, do trio constituído pelos músicos icónicos Dave Holland (contrabaixista), Zakir Hussain (virtuoso da tabla indiana) e Chris Potter (saxofonista), que tocará ao início da noite de 14 de Julho, e ainda o sexteto do pianista do ano, Vijay Iyer, composto, claro, pelo próprio, e pelos reputados músicos Jeremy Dutton, Graham Haynes, Mark Shim, Steve Lehman e Stephan Grump.