Ricardo e Daniela Sousa triunfam no Monte

Ricardo Gouveia e Daniela Sousa foram os grandes vencedores do circuito do Monte 2018 em atletismo que teve lugar no passado domingo naquela freguesia do Funchal.

Na corrida masculina, a formação da ADR Água de Pena dominou por completo o pódio, ocupando as suas três posição! Ricardo Gouveia e Paulo Macedo cortaram a linha de meta juntos, com o tempo de 14,45 minutos, mas com a vitória a ser atribuída ao Ricardo Gouveia. Já Silvestre Rodrigues terminou na terceira posição com o registo de 15,10.

No sector feminino Daniela Sousa (GD Estreito) desde cedo se destacou, acabando por vencer facilmente com o tempo de 18, 18. Na segunda posição ficou Sara Rodrigues (CAF) com a marca de 19,09 enquanto a medalha de bronze foi alcançada pela sua colega de Belinda Rodrigues (19,52).