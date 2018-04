Ribeira da Madalena do Mar atrai onze concorrentes

Onze empresas viram a sua candidatura à empreitada de regularização do troço final da ribeira da Madalena do Mar ser aprovada, após conclusão do processo de audiência prévia. A obra, disse ao DIÁRIO o secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, deverá ser adjudicada em Junho ou Julho próximos, devendo estar concluída 18 meses depois, ou seja, no Verão de 2019.

Esta empreitada é uma das várias que estão em fase de concurso ou em vias de adjudicação e permitirão concluir os trabalhos de consolidação e regularização de cursos de água, visdando proporcionar maior segurança a pessoas e bens.

Segundo o secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, Amílcar Gonçalves, a empreitada deverá custar cerca de 6,85 milhões de euros e tem um prazo de execução de 540 dias (18 meses), ou seja, deverá estar pronta em finais de 2019, inícios de 2010. Neste momento, o processo está na fase de análise de candidaturas.

O projecto de execução da regularização do troço final da Ribeira da Madalena do Mar apresenta soluções de reconstrução e regularização do troço final da ribeira, tendo em conta os condicionamentos gerais da bacia hidrográfica e as exigências de comportamento, funcionamento e manutenção do sistema hidráulico.

A empreitada a lançar dentro de dois meses vai permitir, anuncia Amílcar Gonçalves, «a estabilização de taludes ao longo da ribeira, contribuindo assim para uma maior segurança de pessoas e bens».

A obra implica ainda a demolição e posterior reconstrução de duas pontes rodoviárias e de duas pontes pedonais metálicas, com aumento da secção de vazão.

O Governo Regional aproveitará também para proceder à reconstrução da ponte pedonal junto à foz da ribeira, com alteamento da mesma. E ainda procederá à execução de obras complementares (designadamente para manutenção e limpeza da ribeira, como rampas de acesso) e reposição de levadas. Será ainda feito o restabelecimento de serviços afectados pelas obras a realizar.

Paralelamente, serão executados novos troços de muro, numa extensão total de aproximadamente 760 metros, bem como demolidos vários troços de muro, numa extensão total de cerca de 360 metros. São estruturas que estão algo danificadas e precisam de ser substituídas. A obra inclui igualmente o reforço das fundações dos muros de canalização, em vários troços.

Recorde-se que a freguesia da Madalena do Mar é frequentemente afectada pelos fenómenos de cheia na foz da ribeira que a atravessa e que dá pelo mesmo nome, decorrentes de acontecimentos pluviosos intensos e de curta duração, que provocam o arrastamento de material sólido de grande dimensão e obstruem o leito menor da ribeira.

Assim aconteceu nos meses de fevereiro e de outubro de 2010, em que a elevada precipitação num curto de espaço de tempo causou grandes deslizamentos e inundações na zona baixa da Madalena do Mar junto à foz da ribeira.

Neste contexto, para além da reconstrução de muros e respectivas fundações, as soluções previstas consistem também na rectificação do traçado, na regularização da soleira da ribeira, bem como no prolongamento dos muros na foz da ribeira. Prevê-se, ainda, a construção de uma rampa de acesso, de forma a facilitar os trabalhos de manutenção e limpeza à ribeira.