Ribeira Brava está na moda e recebe 80 M€ do Governo

As relações entre a autarquia da Ribeira Brava, liderada por elementos de uma candidatura desavinda do seio do PSD local e que reelegeu a candidatura de Ricardo Nascimento, e o Governo Regional, liderado pelo partido que o preteriu nas eleições de Outubro passado, parecem definitivamente sanadas, com o assinalar do Dia do Concelho (1914) e o anúncio dos muitos milhões de euros que o Executivo está a investir ou pretende investir.

São 80 milhões de euros, alguns dos quais relembrados ontem pelo Vice-presidente do Governo Regional, que representou o Executivo nas celebrações oficiais realizadas no largo da Igreja Matriz da Ribeira Brava. Perante uma plateia de ribeira-bravenses e convidados, onde se destacavam os autarcas de outros concelhos, Pedro Calado, começou por lembrar “o protocolo assinado este ano, entre a Região e a PT Altice, que permitirá potenciar todo o crescimento que aqui já acontece no plano das telecomunicações e das novas tecnologias”. E acrescentou: “No fundo, este protocolo de cooperação criará condições para que a Ribeira Brava esteja ao nível das regiões mais avançadas no continente europeu e independentemente das dificuldades que se colocam a uma região insular como a nossa.”

E assim, às obras feitas “nos últimos três anos, entre empreendimentos já concretizados, em curso, ou projectos que vamos dar início em breve, estão contabilizados mais de 80 milhões de euros, numa clara aposta na melhoria da qualidade de vida das populações, do seu bem-estar e da sua segurança”, destacando Pedro Calado a construção da nova escola secundária (6,4 milhões de euros) a concluir em Setembro de 2019, a reabilitação e requalificação do cais, a realizar entre este ano e 2019 com mais de 2,6 M€. No ano passado, entre projectos já feitos, destacou a reabilitação do pavilhão, a canalização das ribeiras das Fajãs das Éguas, Pereira e Eirinha. Ainda por fazer, a segunda fase da canalização da Ribeira da Tabua, a montante das Terças, por 7 M€ até Agosto de 2019, a regularização da Ribeira Brava (foz, incluindo acesso ao cais e requalificação da frente-mar da vila), por 6 M€ a partir de Julho e por um ano, a regularização da marginal entre Tabua e Ribeira Brava, através do contrato-programa com a autarquia, os açudes nas ribeiras da Serra de Água, bem como a prevenção de risco de derrocadas em troços de estradas regionais no concelho a lançar ainda este ano ou no próximo. Mas também no plano social, os programas de emprego, com “apoios do Governo Regional que abrangeram mais de meio milhar de pessoas, num investimento próximo dos 3 milhões de euros, entre Abril de 2015 e Abril de 2018”, concluiu.

Antes falara a presidente da Assembleia Municipal, Rita Abreu, que fez uma apologia à história da Ribeira Brava, seguida pelo edil, Ricardo Nascimento, que além de agradecer por diversas vezes o apoio do GR e as boas relações mantidas, destacou o trabalho de saneamento financeiro, hoje melhor do que em 2013, quando começaram a “desbravar caminho para reduzir uma dívida de cerca de 15 milhões de euros para os actuais 3,9 milhões”.

Hoje, afirmou, a Ribeira Brava é uma terra que “está na moda” e a autarquia goza de boa saúde financeira e, inclusive, destacou que são “o concelho da Região Autónoma da madeira mais transparente, estando no top 100, entre mais de 300 municípios do país”, no que se refere à partilha da informação com o munícipe. Nota ainda para o pedido ao GR para que recupere a estrada de acesso ao Paúl da Serra pela Encumeada e ainda a recuperação do cais do calhau da Lapa.