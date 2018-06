“Rhaea Dive” mergulha no Porto Santo há 11 anos

Miguel Matos é um profundo conhecedor do fundo do mar do Porto Santo, tem vários clientes de diferentes nacionalidades, trabalha com vários hotéis, e está pronto para contribuir para o desenvolvimento da ilha, designadamente na sua área de eleição: a do turismo náutico.

Miguel Matos disse ao DIÁRIO “que apesar da temperatura da água ainda estar um pouco abaixo daquilo que é habitual ainda assim existe muito peixe”.

O empresário salientou o facto de haver boa oferta ao nível da biodiversidade. “É uma agradável surpresa para nós, que mergulhamos na reserva”, sublinhou, acrescentando que a antiga corveta da Marinha, que foi afundada há dois anos nos mares do Porto Santo, tem contribuído para a fixação de vida marinha e como consequência o número de espécies presentes actualmente aumentou.

Miguel Matos refere que no que respeita ao turismo e à procura pela actividade, as nacionalidades mais presentes são os dinamarqueses. O empresário salienta também a presença de italianos, ingleses e alemães.

Miguel Matos vê com bons olhos o futuro do Porto Santo e também o futuro da actividade do mergulho e das actividades náuticas.

“Acredito que vamos crescer”, explicou o empresário da ‘Rhea Dive’, que aplaude a iniciativa do Governo Regional em utilizar antigos navios militares para servirem de recifes artificiais e ponto obrigatório da vivência de peixes.

“São excelentes para preservar a vida marinha, porém há que dinamizar este mercado ainda mais”, sintetiza.

Miguel Matos acredita que a época estival vai ser ‘amiga’ da actividade que desenvolve e que os madeirenses vão aderir às diversas iniciativas da sua empresa.