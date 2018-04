Revolução no ‘onze’ sem conexão com aliciamento

Ricardo Chéu operou uma revolução no onze que defrontou no sábado o Arouca, após ter sido denunciada, no decorrer da semana passada, a existência de uma denúncia anónima no Ministério Público sobre alguns resultados e alegadas tentativas de aliciamento a jogadores do União, sem que tenham sido adiantados pormenores sobre o nome dos atletas e as partidas que estavam ou estarão em causa.

A principal novidade foi a passagem de Chastre para o banco de suplentes, por troca com Ravi Paschoa, decisão que foi prontamente justificada pelo treinador, que informou que o habitual titular da baliza unionista estava a contas com problemas intestinais e que não tinha, por esse facto, ido a jogo. Chastre ficou no banco de suplentes, apesar de ter feito os exercícios de aquecimento.

Não deixou também de ser estranho o facto de Rudy ter passado de titular para não convocado, o que justificou também algum ‘ruído’. Mas, ao que apurámos, o médio que reforçou a equipa madeirense em Janeiro estará algo limitado fisicamente, o que não é possível confirmar, porque o clube insiste em não dar informações sobre castigados, lesionados, condicionados ou mesmo os convocados para cada jogo, ainda para mais numa altura em que o clima de suspeição acentua-se.

Para já os responsáveis do União não querem comentar esta alegada denuncia no Ministério Público mas dizem estar atentos ao que se passa.

Jogo com o Porto B é às 18 horas

Recorde-se que o União vem de um empate caseiro com o Arouca, num jogo em que duas equipas anularam-se e o nulo aceitou-se, tal a ausência quase total de oportunidades.

Segue-se o confronto com o FC Porto B, que se joga no sábado, a partir das 18 horas. Partida que terá transmissão em directo no Porto Canal. f.s.