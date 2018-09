Revolução digital é tema central em debate arrojado

Após o sucesso da primeira edição, está aí à porta a segunda ‘Conferência da Inovação e Futuro’, desta feita trazendo à baila um tema que suscita o interesse da população em geral, não estivéssemos já a vivenciar uma verdadeira revolução digital. E é precisamente essa temática que será abordada no dia 23 de Outubro (terça-feira), entre as 10 e as 12h30, e as 14h30 e as 17 horas,...