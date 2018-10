Revisão da avaliação ‘descongela’ carreira docente

Está inscrito no Orçamento Regional de 2018, mas não tinha arrancado por estar dependente da avaliação de desempenho dos professores, que esteve suspensa de 2013 a 2018. Agora, próximo do final do ano, o descongelamento da carreira dos professores deverá mesmo acontecer depois do diploma relativo a essa avaliação ter sido aprovado em Conselho de Governo, na última quinta-feira.