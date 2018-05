Reunião realiza-se na Quinta Vigia

A reunião de trabalho entre o primeiro-ministro e o presidente do Governo Regional vai realizar-se, segunda-feira, pelas 17h, na Quinta Vigia, apurou o DIÁRIO junto de fontes dos dois governos.

Prevaleceu a posição de princípio da Região que recusou que a reunião ocorresse no Palácio de São Lourenço, conforme noticiou em primeira mão o DIÁRIO.

O presidente do Governo Regional fez saber, quando foi ventilada a possibilidade em realizar o encontro no Palácio de São Lourenço, que não se submeteria a qualquer tipo de humilhação, nem aceitava sem reparo novas provocações ligadas à viagem que ficou a conhecer pela imprensa. Daí que em alternativa ao Gabinete do Representante da República, sugeriu a utilização dos espaços específicos que honram uma Região dotada de Estatuto Político-Administrativo e de órgãos de governo próprio. O Salão Nobre do Governo, a Quinta Vigia ou Assembleia Legislativa foram as hipóteses apresentadas. Albuquerque foi contundente: “Ou o primeiro-ministro muda de ideias ou não há reunião para ninguém”, disse. “No Palácio de São Lourenço, nem pensar”, assegurou.

Ontem o assunto teve um ponto final. A reunião entre os dois responsáveis vai acontecer na Quinta Vigia.