Resultado enganador

O Câmara de Lobos esteve à beira de roubar pontos ao líder, contudo o último quarto de hora revelou-se fatal. A equipa do Vizela fez todos os golos na recta final do jogo, tendo beneficiado do desequilíbrio emocional da formação de Luís Pestana, que acabou reduzida a oito jogadores.

O jogo teve quase todo um sentido único, o da baliza de Rafa. À excepção dos primeiros e dos últimos quinze minutos da partida. Assim sendo, foi o Vizela quem tomou as rédeas do jogo na fase inicial. Marco Jesus evitou o golo de Felipe com uma bela mancha, quando este surgiu isolado, e de seguida segurou a ‘bomba’ de Paredes.

Depois do sufoco inicial, o Câmara de Lobos embalou para uma exibição de qualidade, frente a um candidato à subida. Faltou apenas materializar o domínio em oportunidades. O intervalo chegou sem golos mas com cenas tristes entre os protagonistas, que se envolveram numa enorme confusão. Foi necessária intervenção policial para serenar os ânimos, que se estenderam às bancadas.

Na segunda parte, já se gritava golo quando Adriano Aveiro atirou com sentido de baliza, mas a bola bateu caprichosamente no ferro e saiu. E como quem não marca sofre, no contra-ataque, o Vizela respondeu com uma lição de eficácia. Sem oposição à entrada da área, Paredes atirou com colocação, junto ao poste, sem hipótese.

Desmoralizados pelo duro golpe, os jogadores da casa não mais tiveram forças para lutar, tendo sofrido os demais golos fruto da ‘debandada’ que as expulsões trouxeram. A manutenção é agora uma miragem.