Resolução do BE sobre os Correios alterada

A 1ª Comissão de Política Geral da Assembleia Legislativa da Madeira discutiu, ontem, na especialidade, um projecto de resolução do BE, aprovado na generalidade em plenário, que recomendava a “recuperação do controlo e gestão dos CTT pelo Estado com vista à garantia do serviço público postal universal”. Uma discussão que acabou com a aprovação do propostas de alteração, do PSD que, lamenta Roberto Almada (BE) “subvertem completamente o que foi aprovado”, além de constituírem uma contradição em relação ao que foi dito pelo próprio líder do PSD-M e presidente do governo, Miguel Albuquerque.

O projecto de resolução do BE recomendava ao Governo da República o início do processo de “recuperação do controlo e gestão” dos CTT e ao Governo Regional que, junto da administração da empresa, desenvolvesse esforços para manter os balcões na Região.

Na reunião de ontem, o PSD apresentou propostas de alteração, a começar pelo título do projecto de resolução que passa a ser ‘Recomenda a regulação e fiscalização no cumprimento do contrato de concessão dos CTT com vista à garantia do serviço público postal universal”. Ou seja, deixa de ser recomendado reverter a privatização dos Correios.

Roberto Almada, além de criticar a postura da maioria em relação a uma proposta aprovada na generalidade lembra que, em Janeiro, Miguel Albuquerque foi claro ao afirmar que era favorável “à reversão da privatização dos CTT”.