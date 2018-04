Reserva da Biosfera entra hoje em discussão pública

O documento conducente à candidatura do Porto Santo a Reserva da Biosfera é hoje apresentado publicamente esta tarde na ‘ilha dourada’, momento que também marca o início do período de auscultação pública que decorre até 2 de Maio.

A equipa multidisciplinar de trabalho liderada pela Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, tem desenvolvido, desde Dezembro de 2017, um trabalho em torno do processo da candidatura tendo por base um princípio de envolvimento e participação da comunidade e das partes interessadas, com a realização de reuniões, sessões de informação para esclarecimentos e sessões participativas para auscultação de contributos.

É pretendido com esta candidatura que a Reserva da Biosfera do Porto Santo seja um “laboratório vivo” de desenvolvimento sustentável e dinamizador de uma economia verde, e que resulte na melhoria do bem-estar da população, aumento da eficiência no uso dos recursos naturais, ao mesmo tempo que reduz, significativamente, os riscos ambientais e a perda de diversidade biológica, geodiversidade e de variabilidade genética.

Se tudo decorrer conforme o planeado, a candidatura é apresentado ao comité MAB (Man and the Biosphere) em Portugal ainda em 2018.

Afirmar a identidade, valores, tradições e cultura local

Os objectivos preconizados para a Reserva da Biosfera do Porto Santo consistem, entre outros, em conservar os habitats que a suportam, sua diversidade biológica terrestre e marinha, bem como a geodiversidade, tendo sempre presente o entendimento comum dos diversos actores do território, o uso e a ocupação adequada do solo e a preservação do património natural nele contido, com vista à economia verde. Passa ainda por manter a qualidade ambiental da paisagem e dos recursos naturais, em particular da geodiversidade, através do fomento e da adopção de boas práticas com vista à sustentabilidade das actividades económicas, em particular do turismo sustentável e da actividade agrícola igualmente sustentável. Visa também afirmar a identidade, valores, tradições e cultura local, conferindo-lhes um papel catalisador no modelo de desenvolvimento sustentável do território a longo prazo.