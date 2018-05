As notícias são as melhores para a Região. A proposta de reprogramação, apresentada pelo Programa Operacional Madeira 14-20, foi aceite a nível de Portugal.

Esta foi a principal deliberação da reunião que se realizou em Lisboa, na passada sexta-feira, dia 4 de Maio, e que contou com a participação da Agência de Desenvolvimento e Coesão e dos demais Programas Operacionais regionais e Programas Operacionais temáticos.

Pela Região, estiveram presentes a directora regional adjunta de Economia, Patrícia Dantas, e a presidente do Instituto de Desenvolvimento Regional da Madeira (IDR), Emília Alves.

A reunião sobre a Reprogramação do Programa Operacional Portugal 2020 contou, também, com a presença do Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson Souza, que referiu, inclusive, que a proposta da Madeira “não disponha de qualquer impedimento técnico, nem político”.

De acordo com o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, este é o desfecho de um trabalho significativo e de um esforço muito grande feito pela Região, quer através do Governo Regional, quer através da Autoridade de Gestão do PO Madeira 14-20, nomeadamente do IDR e da sua equipa.

“É um esforço que, no fundo, foi feito para compatibilizar a estratégia de desenvolvimento regional com os objectivos e desígnios europeus, no âmbito do presente quadro comunitário”, realça o governante.

Como explica ao DIÁRIO o vice-presidente, da parte do Governo Regional houve sempre a preocupação em alavancar o desenvolvimento económico e social, através de políticas públicas, nomeadamente as que favorecem a competitividade das empresas, a inclusão social, o combate à pobreza, a educação, a formação profissional e a aprendizagem ao longo da vida.

“Áreas que são, naturalmente, relevantes para a nossa população e para o desenvolvimento da nossa Região”, reforça Pedro Calado.

A título exemplificativo, face à crescente dinâmica empresarial e à prioridade no apoio à iniciativa privada e ao empreendedorismo qualificado e criativo da Região, o Governo Regional, em sede de reprogramação do Programa Operacional Madeira 14-20, está a tentar intensificar o apoio às pequenas e médias empresas, com vista à criação de emprego e bem-estar social.

Neste processo, salienta ainda o vice-presidente, falta, agora, a validação da Comissão Europeia, que é a fase seguinte. “Entre estas duas fases, é pedido agora um trabalho exaustivo de fundamentação da alteração das propostas dos Programas Operacionais, seguindo-se uma negociação informal junto da União Europeia, que deverá ocorrer até ao final de maio”, explicou, ao DIÁRIO, o governante.

Pedro Calado calcula que a submissão a Bruxelas, da proposta formal de reprogramação dos fundos do Programa Portugal 20-20, ocorra até ao início de Julho.

A estimativa é que depois de analisadas as propostas, a Comissão Europeia dê uma resposta a Portugal no último trimestre de 2018.

Adiantando que não há qualquer compromisso, o vice-presidente refere, contudo, que é esta a expectativa das autoridades portuguesas.

A reprogramação aceite foi feita através de transferências de verbas dentro do próprio Programa Operacional Madeira 14-20, isto é, através de ajustamentos propostos dentro dos 401 milhões de euros (FEDER e FSE), que tinham sido aprovados no início do PO. Quer isto dizer que, apesar dos empreendimentos do Governo Regional, não foi aceite a nível do Portugal 2020, qualquer reforço de verbas.