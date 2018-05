Reparar cais de C. Lobos custa 230 mil euros

A APRAM já lançou o concurso público para escolher a entidade que vai reparar o cais de Câmara de Lobos, danificado pelo temporal do final de Fevereiro deste ano. A Administração do Portos estima gastar até 230 mil euros, aos quais deve ser acrescido o valor do IVA.

O cais ficou seriamente danificado pelas condições adversas do mar, num momento em que foram registadas ondas que variaram entre os 11 e os 14 metros. A força das ondas abriu um buraco no meio do cais, formando como que uma piscina e tornando o cais inoperacional.

Na altura, o Município de Câmara de Lobos fez um levantamento do custo da reparação dos estragos, registados por todo o concelho, mas, como então foi explicado num relatório produzido, a recuperação da operacionalidade no cais ficou de fora, por se tratar de uma avaliação e intervenção mais complexas.

A olho nu, constata-se que cerca de 70% da plataforma do cais foi danificada, mas os estragos são, seguramente, mais abrangentes, nomeadamente, em vários equipamentos e guardas, que integravam a infra-estrutura.

Apesar de danificado e de representar perigo para quem o visita, o cais tem estado, na prática, aberto ao público. São muitos os visitantes, contando-se, entre eles, turistas que pretendem ter outra perspectiva da baía.

O concurso público para a obra foi publicado em Diário da República no dia 10 de Maio e decorrem os 14 dias para a apresentação das propostas. Certo é que a APRAM estima que as obras decorram em até 90 dias, três meses.

O único critério de adjudicação é o do melhor preço, naturalmente, desde que cumpridas as exigências do caderno de encargos.

O autor do anúncio foi a presidente do Conselho de Administração da APRAM, Lígia Correia.