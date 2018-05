Menos 5 a 7% no custo do transporte marítimo

O Governo regional tem “a forte expectativa de que as empresas vão repercutir a redução do valor cobrado ao consumir final”. É isso que o executivo de Miguel Albuquerque espera que aconteça com o fim da Taxa de Uso de Porto para mercadorias (TUP Carga) nos portos da Região. A esperança é de que haja uma redução de preços entre os 5 e os 7%.

Valor idêntico, 6 a 7% é quanto o administrador da Empresa de Navegação Madeirense estima que o fim da TUP Carga na Madeira represente na factura global do transporte. Por isso, também Duarte Rodrigues pensa ser possível haver uma baixa nos preços, uma vez que o custo também será menor.

A TUP Carga de um contentor de 20 pés era de 59,90 euros e para um de 40 pés 94,90 euros. Por exemplo, o frete marítimo de um contentor de 20 pés pode rondar os 950 euros. Assim, o fim da taxa tem um impacto com algum significado no custo do transporte marítimo.

Mas o armador deixa claro que nem os transportadores nem o operador portuário ganham ou perdem com o fim da taxa. A TUP Carga era paga directamente à APRAM ou, no caso de haver um intermediário (transitário) a factura deveria descrever cada componente do serviço prestado. Assim, as únicas entidades a sentirem o efeito da alteração é o cliente, que contrata o transporte, e a administradora portuária.

“Esta decisão deverá ter impacto no segundo semestre deste ano, porque a APRAM tem de preparar, entretanto, o seu regulamento interno de funcionamento, de acordo com a decisão do Conselho de Governo”, explica a Vice-presidência, que gere directamente o dossier, por ter a pasta das Finanças e a tutela da APRAM.

“Quanto à perda de receita global da APRAM, essa é uma matéria que o Governo já está a tratar. Neste momento, estamos a pensar em várias soluções, é uma questão de as avaliar e implementar, sendo certo que, com ou sem a TUP, o Governo Regional como accionista único da empresa terá de suportar as decisões.”

“Entendemos isto como uma medida de dinamização da economia. O nosso papel é tornar os portos da Região mais competitivos, que foi uma promessa do Governo Regional. No fundo, pretendemos equipararmo-nos àquilo que já é feito nos portos do continente, fazendo com que as empresas paguem menos, para dessa forma poderem também baixar o preço cobrado ao consumidor final.”

De facto, em 2014, o Governo da República aboliu taxa nos portos do País, mas era muito mais baixa do que a praticada na Madeira e teve um efeito muito limitado, como constatou a Comissão Europeia.

Já não avança processo

O fim da TUP Carga retira imediatamente uma ameaça que existia sobre a operação ferry. O grupo de trabalho criado entre vários armadores, para analisar e actuar sobre as vantagens previstas para a operação ferry, muito antes de ser encontrada a actual solução, uma das coisas com que se preocupou foi com o que considerou de concorrência desleal.

Um dos aspectos dessa deslealdade era a operação ferry estar praticamente isenta de TUP Carga e a utilização do Porto do Caniçal não. Os armadores ameaçavam mesmo com recurso aos tribunais contra essa ‘discriminação’.

Com o fim da TUP Carga em todos os portos da Região desaparece o objecto do referido recurso às entidades judiciais.

Renegociação da dívida da APRAM não chega

O fim da TUP Carga vai ter um impacto de 35% na receita anual da APARAM, correspondente a 3,9 milhões de euros. Esse impacto vai fazer-se sentir já no próximo semestre, estando o Governo Regional a estudar soluções para permitir que a administração dos portos possa continuar a sua actividade.

Uma das coisas que está a ser feita é a renegociação da dívida da APRAM, que se mostra capaz de livrar a empresa de um encargo significativo e amenizar o impacto da perda de receitas, mas não deve chegar. “A APRAM tem, hoje, um peso grande que é o serviço da dívida. Se por exemplo, renegociarmos os custos das operações financeiras poderemos conseguir poupanças significativas com impactos positivos nas contas da APRAM. Contudo, esta medida poderá não ser suficiente para compensar o impacto da medida. Existem outras opções em análise e a seu tempo a decisão será tomada e comunicada.”

Certo é que, no final, caberá sempre ao accionista único da APARAM, a Região, a assumir os custos da decisão. “É evidente que a APRAM, em conjunto com o Governo Regional – accionista único da empresa - não podendo passar a contar com esta receita (TUP Carga), terá de encontrar outras soluções. O Governo Regional está aqui para resolver os problemas e facilitar a vida à população, e como consequência para tomar medidas, tomar decisões no sentido de permitir que a APRAM cumpra o seu papel.”

“O objectivo é que através do aumento do nosso esforço financeiro, se possa tornar os portos da Madeira mais acessíveis, com o intuito de fazer com que as mercadorias cheguem ao consumidor mais baratas. Pretendemos assim aliviar os custos para os agentes económicos e contamos que estes façam repercutir essa situação nos preços dos bens da população.”