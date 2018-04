Renato Santos complica contas aos pacenses

O Boavista voltou ontem às vitórias, cinco jogos depois, ao bater perante o seu público o Paços de Ferreira por 1-0, numa partida da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Renato Santos marcou o golo, aos 83 minutos, a finalizar uma boa jogada envolvente pelo flanco esquerdo, que começou em David Simão e passou ainda por Yusupha e Kuca e deixou os pacenses, que contam no seu plantel, com o madeirense Ruben Micael - que não jogou devido castigo -, ainda numa posição complicada no que concerne à tão desejada manutenção no escalão maior do futebol português.

Num jogo de um modo geral, desinteressante, e com uma desinspiração mútua no remate à baliza, valeu o golo apontado pelo boavisteiro no final do encontro.