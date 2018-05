Reid’s promove festival com oito chefs estrelados

O Belmond Reid’s Palace organiza de 8 a 10 de Junho o seu primeiro festival gastronómico. ‘The Art of Flavours’ é o nome dado ao evento que conta com a participação de oito chefs com estrelas Michelin, sete dos quais convidados a acompanhar na cozinha o anfitrião Luís Pestana, Chef Executivo do Belmond Reid’s Palace e do estrelado William Restaurant.

Os sete chefs convidados para a primeira edição do festival“The Art of Flavours” são: Michel Van Der Kroft, do’t Nonnetje na Holanda, com 2 estrelas Michelin; Ricardo Costa, do The Yeatman Hotel, no Porto, com 2 estrelas Michelin; Davide Bisetto, do Oro – Belmond Hotel Cipriani, em Veneza, Itália, com 1 estrela Michelin; Joachim Koerper, do Eleven, em Lisboa, Portugal com 1 estrela Michelin; Pedro Lemos, do Pedro Lemos Restaurante, no Porto, Portugal com 1 estrela Michelin; Sergi Arola, do LAB by Sergi Arola – Penha Longa Resort em Sintra, com 1 estrela Michelin; e Vitor Matos, do Antiqvvm, no Porto, com 1 estrela Michelin.

O primeiro dia do festival será assinalado pela presença de Michel Van Der Kroft e de David Bisetto. Num ambiente intimista, estes dois chefs “partilharão os seus preciosos conhecimentos gastronómicos com os hóspedes do Belmond Reid’s Palace, através de duas arrojadas e divertidas masterclasses que terão lugar na estufa do Hotel”, refere o Belmond Reid’s Palace.

A 9 de Junho, o festival prossegue com uma exuberante ‘Food Party’ ao ar livre, que reúne não só os oito chefs Michelin deste evento, mas também uma panóplia de parceiros, marcas e produtos premium oriundos de diferentes partes do mundo. “Distribuído ao longo de mais de 20 bancadas, este jantar volante vai ser servido em refinada loiça Vista Alegre e pretende proporcionar aos amantes da gastronomia uma viagem de sabores que terá início com o champanhe da prestigiada Pommery”, assegura a direcção do hotel. Já o fim da aventura será dedicado à doçaria e contará com a presença de chocolates artesanais, pastelaria fina e sobremesas inspiradas em produtos locais.

O cenário escolhido para esta “noite mítica” foram as piscinas do Belmond Reid’s Palace, onde os 8 chefs irão confecionar as suas iguarias ao vivo, ao som da DJ Yen Sung - residente no Lux Frágil desde a sua abertura e reconhecida como uma das melhores Djs de Portugal. Com uma vista privilegiada sobre a baía do Funchal, os convidados poderão ainda assistir ao espetáculo piromusical do Festival do Atlântico.

O festival gastronómico terminará no dia 10 de Junho, no William Restaurant, com um menu composto por 9 pratos, criado em conjunto pelos 8 Chefs Michelin presentes no evento. Por exemplo, o Chef Sergi Arola escolheu o caviar e o foie gras como os ingredientes principais do seu prato, enquanto Pedro Lemos decidiu o homenagear o atum rabilho adicionando cogumelos e wasabi. Já Luís Pestana irá utilizar o vinho madeira para aromatizar o bife Wagyu e o Chef de Pastelaria Pedro Campos fechará esta experiência com a sobremesa ‘Sabores com tradição’, onde o maracujá, o requeijão e o bolo de mel terão um papel de destaque.

O Reid’s garante que o menu será acompanhado “por um pairing de vinhos da prestigiada Niepoort - distinta marca de Porto e vinhos do Douro –“, que serão apresentados pelo Sommelier convidado André Franco em parceria com Alberto Luz, do Belmond Reid’s Palace.

Os preços do festival já estão definidos. Cada interessado terá que investir 140 euros para a Food Party e 200 euros se optar pelo Stars Dinner. Ambos os eventos têm início pelas 19h30 e a reserva antecipada é recomendada, podendo ser feita directamente no hotel.