Rei dos grandes palcos

De 2004 a 2018 sempre a marcar nas fases finais das grandes competições de selecções. Já lá vão 10. Tudo começou no Campeonato da Europa realizado em Portugal e o episódio mais recente foi o ‘hat-trick’, diante da Espanha, no Mundial que está a decorrer na Rússia. Passaram 14 anos, o rapaz cresceu, ganhou o estatuto de lenda e... aperfeiçoou a sua veia goleadora, apontando a novas conquistas. A ambição, essa, está lá, desde a primeira hora. É uma bonita história de ligação ao golo, muitos deles de belo efeito, como foi o caso do livre que bateu De Gea, em Sochi.

No Euro’2004, aos 19 anos, Cristiano Ronaldo deixou marca logo no jogo inaugural, diante da Grécia, tendo apontado o golo na derrota lusa (1-2). Voltou a festejar, já nas meias-finais, frente à Holanda (2-1). Portugal não conquistou o título, mas mostrou ao Mundo aquele que viria a ser o seu maior embaixador. Um mês depois o madeirense foi chamado aos Jogos Olímpicos de Atenas e marcou no jogo frente a Marrocos, mas Portugal ficaria pela fase de grupos.

Dois anos mais tarde, no Mundial da Alemanha, Cristiano Ronaldo marcou de grande penalidade diante do Irão, num campeonato no qual a selecção nacional deixou marca positiva, tendo alcançado o 4.º lugar. O madeirense, ainda no Manchester United, ganhava cada vez maior projecção internacional e as exibições nos grandes palcos também ajudavam nesse sentido.

A República Checa foi o ‘alvo’ de Cristiano Ronaldo no Campeonato da Europa de 2008 (3-1). Foi o único golo que apontou nessa competição, ajudando Portugal a garantir presença nos quartos-de-final, fase na qual caiu aos pés da Alemanha. Foi pouco tempo depois de CR7 ter conquistado a sua primeira Liga dos Campeões, então com as cores dos ‘red devils’.

O Mundial’2010 não foi de boa memória para Portugal, mas o madeirense também inscreveu o seu nome na lista de marcadores. Apontou um golo no expressivo triunfo (7-0) diante da Coreia do Norte, na fase de grupos. A selecção lusa parou nos oitavos-de-final, uma vez que foi eliminada pela Espanha.

Passaram dois anos e Cristiano Ronaldo surgiu no Euro’2012 apostado em conduzir Portugal o mais longe possível. E teve papel importantíssimo na fase de grupos, ao bisar diante da Holanda (2-1) no jogo da 3.ª jornada, permitindo o apuramento para os quartos-de-final. Aí o madeirense voltou a ser decisivo, já que marcou o único golo do jogo frente à República Checa. Os portugueses ainda sonharam com a presença em Kiev, mas ficaram pelas meias-finais, eliminados nas grandes penalidades pela Espanha.

Brasil 2014. Ronaldo chegou ao Mundial depois de uma época desgastante, com problemas físicos e uma lesão por recuperar, o que teve, naturalmente, reflexo negativo nas suas exibições. Portugal não passou da fase de grupos, mas ainda assim o madeirense marcou um golo. Foi diante do Gana na 3.ª jornada, naquele que foi o único triunfo (2-1) luso nesse Campeonato do Mundo.

No ‘nosso’ Europeu, em 2016, Cristiano Ronaldo surgiu no momento em que a selecção mais precisou, quando a passagem aos oitavos-de-final estava em risco. Bisou diante da Hungria, no último jogo da fase de grupos, e com o 3-3 a selecção portuguesa ganhou vaga na ronda seguinte. Depois, já nas meias-finais, abriu caminho para a vitória frente ao País de Gales e a selecção lusa assegurou presença em Paris. O resto da história é conhecida. O capitão ergueu a Taça.

Fruto do título europeu, Portugal ganhou o direito de marcar presença na Taça das Confederações, no ano passado. Ronaldo marcou à Rússia e voltou a festejar diante da Nova Zelândia. A selecção nacional alcançou a medalha de bronze.

O Mundial’2018 leva somente alguns dias e Cristiano Ronaldo já é o melhor marcador da competição, com o ‘hat-trick’ no duelo ibérico. Isto promete!