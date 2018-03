Regresso ao trabalho sem Daniel Ramos

O Marítimo regressou ao trabalho, depois da folga que o seu plantel profissional gozou durante dois dias, com mais unidades no treino, mas sem o seu treinador. De facto, Daniel Ramos esteve em Lisboa numa sessão obrigatória promovida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), pelo que o treino desta segunda-feira, desenvolvido no relvado da DRJD, na Camacha, foi orientado pelos seus adjuntos.

De resto, refira-se que foram oito os jogadores ausentes deste primeiro treino da semana: Edgar Costa e Dráusio, que recuperam das suas lesões; Amir e Ghazaryan, ainda ao serviço das suas selecções; Fábio China, Nanu e Filipe Oliveira, que jogaram pela equipa B no domingo e ontem tiveram o seu dia de folga. Para além de Fábio Pacheco, que entrou na segunda semana de trabalho específico determinado pelo relatório aos exames médicos e físicos a que foi o jogador submetido.

Erdem Sen e Correa já treinam

Em contrapartida, já reintegraram o grupo de trabalho os médios Erdem Sen e Jorge Correa. Ambos estiveram a semana transacta fora dos trabalhos do plantel, porquanto, devidamente autorizados pela SAD maritimista, foram aos seus países a fim de tratarem de assuntos de índole pessoal. Também Everton e o guarda-redes Rafael Broetto, que na parte final da semana passada foram poupados em virtude de pequenas lesões, já ontem reintegraram o grupo sem limitações.

Treino esta manhã em Machico

Neste contexto, o Marítimo começou a preparar a recepção ao Feirense, que acontece nesta sexta-feira de Páscoa, em jogo da 28.ª jornada da Liga marcado para as 16 horas no estádio do Marítimo. Um jogo que inicia, nesta recta final de campeonato, um ciclo de jogos que pode ser crucial para as ambições verde-rubras, no que concerne à conquista do 5º lugar, que inclui ainda a deslocação ao Estoril e a recepção ao Moreirense.

O Marítimo treina esta manhã, em sessão agendada para as 10 horas, no estádio de Machico.