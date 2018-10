Regresso ao trabalho com as atenções na Taça

Depois da folga prolongada - o último treino tinha acontecido na última quinta-feira de manhã no Estádio de Machico - o plantel principal do Marítimo retomou, ontem, os treinos, com as atenções viradas para a cidade alentejana de Moura onde, neste domingo, os verde-rubros iniciam a sua participação na presente edição da Taça de Portugal.

Neste contexto, ao final da tarde desta segunda-feira, Cláudio Braga encetou o primeiro treino da semana, no relvado do complexo desportivo do clube, em Santo António. E o treinador maritimista não contou, no arranque da semana, com cinco jogadores: os internacionais Zainadine, Joel e Amir, e, ainda, Rodrigo Pinho. A ausência do avançado brasileiros deve-se a razões não divulgadas sendo que, de acordo com o apurado, não foi por lesão ou outro motivo similar.

Refira-se que o treino teve uma primeira fase de ordem física, a cargo de Paulo Pereira, a que se seguiu um jogo em espaço reduzido e depois um trabalho de organização ofensiva e finalização.

Numa prova em que o Marítimo tem tradições e igualmente algumas ambições, não é de prever que Cláudio Braga opte por um ‘onze’ muito diferente do habitual, mesmo que o adversário seja uma equipa do Campeonato de Portugal. Primeiro, porque o Marítimo vem de uma semana sem competição e depois porque estes jogos são propícios, tantas vezes, a surpresas desagradáveis para as equipas da I Liga

‘Onze’ com poucas mudanças

Contudo, é provável que Charles regresse à baliza e pode ainda acontecer uma ou outra mudança na equipa, nomeadamente com a saída de Zainadine (chegará de dois jogos na sua selecção) no eixo defensivo. Mas tendo por exemplo as dificuldades que, na época passada, o Marítimo sentiu para afastar duas equipas do Campeonato de Portugal - Torcatense e AD Oliveirense - no reduto destas formações, até à eliminação em casa perante o Cova da Piedade, toda a seriedade na abordagem ao jogo não será muita.