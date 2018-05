Registo de interesses consensual na ALM

A criação de um Registo de Interesses dos titulares de cargos políticos regionais e um regime mais exigente de incompatibilidades e impedimentos, são pontos consensuais na revisãod o Estatuto Político-Administrativo da Madeira.

A Comissão para a Reforma do Sistema Político, presidida pelo social-democrata José Prada prosseguiu, ontem, a discussão das propostas de alteração.

Depois de uma primeira fase em que foram aprovadas as propostas comuns a todos os partidos - um número muito significativo de artigos -, neste momento decorre o trabalho de discussão de pontos onde poderá haver alguma divergência.

No caso do Registo de Interesses, ficou claro que todos os partidos concordam com a sua criação. Nas incompatibilidades também foi possível chegar a uma redacção consensual.

A comissão também discutiu uma proposta do CDS para garantir que a revogação da regionalização de serviços só possa acontecer por proposta da Região e abordou questões relativas ao relacionamento entre o parlamento regional e a Assembleia da República.

A Comissão para a Reforma do Sistema Político foi criada logo no início da actual legislatura e começou por rever o Regimento da ALM. J.F.S.