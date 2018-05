Região vai ter rede de respirometrias este ano

Um quinto da população residente na Região é fumadora. Deste universo, 16% tem mais de 15 anos e 14% são maiores de 45 anos.

Dados revelados ontem pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, à margem do Ciclo de conversas sobre ‘Desafio Mundo sem tabaco’, realizado no piso 0 do Fórum Madeira.

De acordo com o governante, a “boa notícia” dos dados estatísticos mais recentes sobre o tabagismo é o facto de a Madeira ser a região do País onde a prevalência de fumadores “é mais baixa”, com ‘apenas’ 20% da população a consumir tabaco.

Contributo importante para a cada vez maior consciencialização dos malefícios do tabagismo, além das campanhas para os riscos que o ‘vício’ provoca na saúde, são as consultas de cessação tabágica, destacou.

A motivação para deixar de fumar registou “actividade alta” em 2017, com cerca de 3.300 consultas realizadas no último ano. A maioria destas consultas ocorreu ao nível dos serviços de saúde primários (Centros de Saúde), mas também no Serviço de Pneumologia, onde foram registadas “cerca de 500 consultas”, apontou.

Porque o tabaco está também associado às doenças cardiovasculares, oncológicas, metabólicas e ainda aos problemas de saúde mental, Pedro Ramos destacou as medidas implementadas “no programa de controlo e prevenção não só do tabagismo, mas também da doença pulmonar crónico-obstrutiva”, porque são factores que podem levar à morte.

Assegurou que “até ao final deste ano vamos lançar essa campanha associada também à rede de respirometrias nos centros de saúde para avaliarmos de facto qual é o ponto de situação nos nossos doentes com doença pulmonar crónica-obstrutiva”. Uma aposta que “vem ao encontro de uma medida lançada recentemente que é a utilização das camas suspensórias no serviço de urgência e uma melhor monitorização dos doentes com patologia respiratória”, sublinhou, “sempre com o objectivo de reduzir as idas à urgência, a sub-medicação e uma melhor monitorização da evolução da sua doença”, concretizou.