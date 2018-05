Região tem seis desafios e boas oportunidades

A Região tem seis grandes desafios (ou oportunidades se utilizarmos o vocabulário de empreendedorismo) no sector do Turismo. Esta é uma das conclusões da análise do enquadramento do turismo na Madeira, realizada pela PwC Portugal, e mostrada ontem no ‘workshop’ “Financiamento para o Turismo - as melhores soluções” promovido pelo Millennium bcp e pela Confederação do Turismo Português (CTP).

Miguel Belo, da PwC, falou sobre as seis. Requalificar as ofertas de alojamento e do produto: “Perceber ao nível de financiamento aquilo que se pode fazer, e ao nível da estruturação de produto o que é que temos que fazer”; Qualificação do território para o turismo: “Continuar a preparar território para os nossos turistas, que são maioritariamente estrangeiros”; Aumentar a capacidade actual de formação na área: “Desafio transversal a todo o país, mas na Madeira tem maior importância porque não é tão fácil ir buscar pessoas a outras regiões. É preciso formação, e qualificar os quadros existentes”, aconselhou, antes de apontar os restantes três desafios. Apostar na excelência do serviço e na experiência do turista: “Até agora a preocupação foi sempre de atrair turistas, trabalhar na procura. E cada vez mais chegamos a um ponto que temos de trabalhar no nível de serviço de forma a atrair os turistas que trazem mais dinheiro. Em vez de trazer dois turistas que gastam 100 euros cada, trazer um que gasta 200 euros”; Em quinto lugar, está a monitorização da capacidade de resposta do aeroporto do Funchal, “um desafio amplamente conhecido”. Para suportar todas estas necessidades turísticas, o especialista vincou a importância de “aproveitar as condições privilegiadas de apoio ao investimento” como último desafio. É que, revelou, apesar da Madeira fazer parte das regiões que têm “mais oportunidades de investimento”, é das que registam “o montante de candidaturas mais baixo”. Outra das soluções a desenvolver, lembrou o analista, é o Turismo 4.0. Para rematar, disse Miguel Belo: “A Madeira pode focar-se em estar na vanguarda do turismo”. Para isso, deve “apostar na diversidade da oferta e na qualidade do destino e qualificar o património histórico, gastronómico e cultural”. Tudo isto com o apoio da “ferramenta de financiamentos europeus”, para haver “uma mudança de paradigma de quantidade para qualidade”.

Quem também discursou, foi o presidente da CTP, que viajou para a Madeira para esta palestra. Francisco Calheiros apontou que o sector do turismo “ainda se debate com algumas dificuldades e o financiamento é uma”. E essa é a razão para CTP defender “o financiamento e capital de risco” e daí aliar-se ao Millennium BCP para promover este ‘workshop’, que já passou pelo Porto, Lisboa e Coimbra. Calheiros sublinhou que a Madeira “foi a Região que obteve os melhores resultados em taxas de ocupação”, em 2017.

A eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar, que Francisco Calheiros considera “nunca ser demais elogiar o trabalho que tem feito pelo turismo em colaboração estreita com a confederação em Bruxelas”, também discursou, assim como Jorge Faria, presidente do Instituto de Desenvolvimento Empresarial da RAM, e Sérgio Gonçalves, presidente do sector do Turismo da ACIF - CCIM. E, claro, Rui Manuel Teixeira, administrador executivo do Millennium bcp, como banco facilitador de financiamento para o sector turístico. Depois da crise financeira, “saímos como um dos bancos mais eficientes da Zona Euro. Somos o banco português que hoje, de um período particularmente exigente, saiu muito forte”, resumiu.