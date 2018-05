Região tem 22 instrutores na resposta a catástrofes

É durante o dia de hoje que Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, estará presente no evento ‘Mass Casualty Incidents’, um curso pré-congresso na área de resposta de a situações de excepção que se realiza em Valência (Espanha). O governante participa na qualidade de instrutor do curso europeu de MRMI (Medical Response to Major Incidents), numa equipa de oito especialistas na área provenientes de vários países europeus.

Pedro Ramos, que foi desde o início um dos mentores desta aposta regional no treino de respostas a catástrofes, recorda que este modelo MRMI foi o mesmo que foi adoptado pela Região há já vários anos e que tem vindo a dar resultados positivos nas situações de excepção que a Madeira tem vindo a ser palco (aluvião, incêndios, etc).

Esta é apenas uma das várias participações que Pedro Ramos e outros formadores na área têm tido ao longo dos últimos anos. Aliás, o grupo intitulado Madeira Internacional Disaster Training Centre (MITDC) e que faz parte do Serviço de Saúde da Região tem hoje 22 instrutores europeus na resposta a catástrofe. “Tendo em conta que somos uma Região pequena, este é um número bastante satisfatório”, diz Pedro Ramos, recordando que este grupo já formou 10 elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica e 20 do Serviço Regional de Protecção Civil dos Açores.

O reconhecimento da qualidade do trabalho desenvolvido pelo MITDC tem assim vindo a ser notório, não só pela procura dos cursos que são promovidos na Madeira, mas também com o convite de várias entidades para que este grupo regional dinamize cursos na área do MRMI.

É o que vai acontecer no final do corrente mês de Maio, em Aveiro, um curso que vai levar até aquela cidade do Norte do país elementos do Governo Regional, do SESARAM, da Protecção Civil, conjuntamente com o instituto ‘Travel Through Knowledge’.

“Estes convites vêm na sequência da projecção que o grupo do SESARAM já tem ao nível nacional e internacional”, o que tem vindo a permitir que vários profissionais (da área médica ou de enfermagem ou da Protecção Civil) da Região sejam convidados a estar presentes em vários eventos para abordar o tema da resposta a situações de excepção, diz Pedro Ramos.

Esta tem sido uma aposta ganha do SESARAM e da Região que, ao longo dos anos, tem enfrentado situações de excepção que têm dado maior experiência ao profissionais da Madeira, que também se têm formado e ganho diferenciação nas várias áreas. “Neste momento lideramos o processo ao nível nacional e, além de Aveiro, temos já cursos agendados para Cascais, Faro e Arouca”, adianta o secretário regional.