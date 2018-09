O Governo Regional tem vindo a reduzir, de forma significativa, o prazo médio de pagamentos aos fornecedores da Administração Pública.

De acordo com os dados divulgados pela vice-Presidência, o prazo médio de pagamentos (PMP) era, no final de Dezembro de 2017, de 101 dias, que, comparando com os 1.832 dias do trimestre homólogo de 2012, representa uma redução, expressiva, de 1.754...