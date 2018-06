Região recebeu 29 deportados em dois anos

Os números das deportações nos dois anos últimos anos somaram quase três dezenas de repatriações, mais precisamente 29. No ano passado, 13 cidadãos madeirenses foram deportados, 11 dos quais residiam no Reino Unido, um nos Estados Unidos e outro na África do Sul. De acordo com a secretaria regional com a tutela das Comunidades Madeirenses os motivos destas saídas forçadas “são variadas”, mas quase sempre “associadas à criminalidade (pequena, na maioria dos casos)”, sendo que as mesmas são deportadas após o cumprimento das suas penas.

Segue-se a entrada em acção do Centro das Comunidades Madeirenses e Migrações (CCMM) que coordena as deportações com os diversos consulados, articulando com a Polícia de Segurança Pública (nos casos em que isso se justifica e para garantir fluidez na entrada em território nacional, no aeroporto) e com os serviços da Segurança Social, quando as suas famílias não podem ou não querem recebê-los.

“São sempre recebidos por técnicos do CCMM e da Segurança Social que, não havendo rede familiar, garante o seu acolhimento em instituições vocacionadas para o efeito”, explica o tratamento dado, logo depois acompanhados pela Segurança Social. O curioso é que “muitos deportados madeirenses, quando fazem escala em Lisboa, optam por não seguir viagem para o Funchal”, adianta o CCMM sem mencionar qualquer explicação para este desejo de ficar em território continental.

Sabe-se que Reino Unido para a Madeira começam a ser crescentes e também preocupantes na visão das autoridades portuguesas. O nosso jornal está em condições de adiantar quem em 2017 as autoridades britânicas deportaram 70 cidadãos com nacionalidade portuguesa tendo sido obrigados a deixar solo inglês por consequência de actos ilícitos.

No caso dos cidadãos madeirenses tem sido em média quase uma deportação por mês, “uma situação nunca antes vista”, revela fonte conhecedora deste processo e que não deixa de concordar que são dados que suscitam apreensão.

Tribunal considera

Em Inglaterra, normalmente o tribunal considerar antes de deportar uma pessoa a natureza da infracção, as circunstâncias; a natureza da pena; a extensão da reabilitação do infrator; a necessidade de prevenir ou inibir a prática de crimes como por outras pessoas; as perspectivas de reincidência; o interesse público; o histórico criminal anterior do infractor e as circunstâncias da família ou de outras pessoas que tenham uma relação com o agressor.

Distinções

Tradicionalmente existe uma distinção nos casos em que há recomendação para a deportação um cidadão europeu de um estrangeiro. O estrangeiro deverá receber uma pena de prisão superior a 1 ano para ser deportado e o cidadão europeu uma pena superior a 2 anos.

Para decidir se um cidadão estrangeiro deve ser expulso depois de ter cumprido a sua pena as autoridades de imigração levarão em conta a idade do infrator, suas ligações com o Reino Unido e a gravidade de sua ofensa.

De resto, recentemente, um sem-abrigo português morreu em Westminster, Londres, tinha problemas com as autoridades britânicas e chegou a ser deportado duas vezes. De acordo com o Expresso, os casos remontam aos anos de 2014 e 2016, por se encontrar ilegalmente no Reino Unido.

Números deportações:

11 do Reino Unido;

1 da República da África do Sul;

1 dos Estados Unidos.

70 deportações do Reino Unido para Portugal em 2017