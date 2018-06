Região presente em grande feira de imobiliário

A Invest Madeira está presente na primeira edição do Salão Imobiliário do Porto (SIP), que se realiza de 7 a 10 de Junho, na Exponor.

Organizado pela Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) e a Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção (APCMC), este evento, que deverá contar com a visita de mais de 30 mil pessoas, tem como objectivo promover o sector imobiliário e o futuro que este mercado tem pela frente.

Aproveitando a crescente procura imobiliária, a Região estará representada com um stand que contará, também, com a participação da Remax, Prediclub, 7mRealestate e Socicorreia, empresas com provas dadas nas áreas do imobiliário e construção.

De acordo com o vice-presidente do Governo Regional dada a dimensão da feira, a representatividade regional é muito importante, esperando-se que a interacção entre o ‘trade’ e o público em geral permita estabelecer ligações comerciais, cativar a procura e promover a oferta da Região.

O SIP 2018 tem como público-alvo potenciais investidores nacionais e estrangeiros, profissionais do sector imobiliário e convidados internacionais (membros de associações estrangeiras representativas do sector), sendo a captação de investimento estrangeiro um dos focos deste primeiro Salão Internacional.

“O sector imobiliário é para a Invest Madeira uma área chave na atracção de investimento nacional e internacional. Esta é, portanto, uma excelente oportunidade para interagir com decisores do sector e novos investidores e permitirá dar a conhecer as oportunidades de investimento existentes da Região Autónoma da Madeira, como facilitar a internacionalização das empresas regionais”, reforçou Pedro Calado.

A este propósito, o governante lembra que os dados das transacções no sector residencial são a prova deste facto. De acordo com os dados do INE, regista-se uma evolução muito favorável, com um crescimento no primeiro semestre, face ao período homólogo, de 18% no número de operações e de 25% no valor total dos negócios. Estima-se que em 2018 esta percentagem possa atingir os 30%.

A Invest Madeira é uma ‘agência’ de internacionalização e investimento externo, que tem como principais objectivos multiplicar e reforçar os contratos com investidores e capitais estrangeiros, assim como abrir novas oportunidades de negócio para os produtos e empresas regionais no mundo;

Esta agência surge como resposta à necessidade de fortalecer a actividade do tecido empresarial regional nos mercados externos e tem como missão apoiar o desenvolvimento económico da Região, articulando a sua atividade com todos os departamentos relevantes do Governo Regional, Câmaras Municipais, bem como com uma grande variedade de organizações externas, públicas e privadas, nacionais e internacionais.