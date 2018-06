Região leva Represas e OCM ao Porto Santo

Luís Represas esteve no Funchal em 2017 ao lado da Orquestra de Bandolins da Madeira para assinalar o Dia do Trabalhador e volta este ano para participar no concerto do Dia da Região, agora ao lado da Orquestra Clássica da Madeira (OCM). Este ano as celebrações realizam-se no Porto Santo incluindo o espectáculo musical, marcado para o dia 30 de Junho na Praça do Barqueiro. A sessão solene comemorativa do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses realiza-se no dia 1 de Julho.

Luís Represas é um dos cantores com maior longevidade no panorama artístico nacional, tendo no ano passado celebrado 40 anos de carreira. Foi dividida entre o projecto em nome próprio e os Trovante, banda que partilhou com João Gil e outros amigos. Os Trovante separaram-se no início dos anos 90, mais precisamente em 1992, tendo regressado desde então para um ou outro concerto. Já em nome próprio Luís Represas continuou a fazer música e a dar concertos. Disse em entrevista à Sábado que quando não tiver mais nada para fazer, fecha a porta.

Com o fim da banda onde se lançou, Luís Represas dá início a uma carreira em nome próprio e é de uma viagem a Cuba que nasce ‘Represas’, o disco de estreia no novo percurso musical, produzido com a ajuda de Pablo Milanés, nome maior da música cubana com quem Represas divide em dueto ‘Feiticeira’. Entre o português e o castelhano, este álbum marcou o início de uma nova era em termos de percurso musical.

‘Cumplicidades’ chegou em 1995, ‘A Hora do Lobo’ em 1998 e no ano seguinte deu-se o reencontro dos Trovante que deu origem ao disco ‘Uma Noite Só’, premiado com dupla platina pelo público.

Em jeito de descoberta, partiu para o Brasil, onde dividiu o palco com Daniela Mercury em 2000, a anteceder mais uma viagem em 2001. O destino foi Espanha de onde regressou com ‘Código Verde’. ‘Reserva Especial’ foi outro título, este não de originais, mas de temas intemporais, alguns partilhados com outros convidados. E parcerias não têm faltado a este músico, entre eles Carlos do Carmo, Cuca Roseta, Bernardo Sasseti, Ricardo Ribeiro, Stewart Sukuma, Raul Indipwo, Simone, Margareth Menezes e Liuba Maria Hévia, para referir alguns que dividiram com Luís Represas projectos musicais.

Voltando aos discos, num triângulo entre Portugal, República Checa e Cuba nasce mais um título em 2003 ‘Fora de Mão’. Dois anos depois em 2005 é condecorado com a Ordem de Mérito. Em 2016 voltaria a ser reconhecido, mas em Timor, com a Ordem de Timor Leste.

‘A História Toda’ é isso mesmo, um resumo dos sucessos da carreira de Represas até 2006. No ano seguinte volta a partilhar os palcos com João Gil e em 2008 nasce ‘Olhos Nos Olhos’, gravado em Cuba.

Em 2010 edita ‘Luís Represas – Ao Vivo no Campo Pequeno’ e em 2014 um novo disco de originais ‘Cores’. ‘Ao Vivo Tratamento Acústico’ saiu em 2015 foi o seu mais recente trabalho, um álbum em resultado do concerto no CCB.

No ano passado o músico voltou ás edição, lançou ‘Se Achas Que Sim’, que já toca nas rádios. É o single de avanço de um próximo disco, inicialmente apontado para o ano passado. Poderá passar já por este espectáculo no Porto Santo.

A ligação de Luís Represas à Madeira tem sido fortalecida pela vinda regular à Região, fidelidade paga com a presença de muito público nos espectáculos. ‘Feiticeira’, ‘Da Próxima Vez’, ‘Fora de Tempo’, ‘Perdidamente’, ‘Ao Canto da Noite’ são temas que se tornaram famosos na voz do cantor e que os fãs sabem de cor. Neste regresso à Madeira o público vai poder fazer coro, pelo menos os que foram ver o concerto ao vivo no Porto Santo. Represas será acompanhado por 26 músicos da Orquestra Clássica da Madeira, dirigida pelo maestro Luís Andrade. Os ensaios decorrerão no Funchal, excepto o ensaio geral que já será na Praça do Barqueiro.

Este concerto de participação livre integra a lista de iniciativas que foram direccionadas para o Porto Santo no âmbito das comemorações dos 600 anos da Madeira e do Porto Santo.