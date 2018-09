Reencontro com “o pior central”

“A verdade é que não imaginaria, por exemplo, que o pior central que conheci na I Liga fosse emprestado pelo Benfica. Não me passaria pela cabeça!” Esta frase pertence a Rui Alves, numa entrevista ao DIÁRIO em Maio de 2017, e o visado era o brasileiro César Martins. Pouco mais de um ano depois o defesa-central volta ao Estádio da Madeira, agora com a camisola do Santa Clara, próximo...