A selecção nacional de sub-21 realizou ontem o primeiro treino na Madeira, com vista ao encontro desta terça-feira, no Estádio dos Barreiros, diante da Bósnia-Herzozina, de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2019 do escalão, que se realiza em Junho do próximo ano em Itália.

Na Choupana, no Estádio da Madeira, com alguma chuva e nevoeiro, o conjunto português realizou uma sessão...