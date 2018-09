Os pilotos da Red Line Motorsport conquistaram três pódios na quarta e penúltima prova do Campeonato de Portugal de Karting, disputada no último fim-de-semana no Kartódromo do Bombarral.

João Dias, na categoria X30 Super Shifter Gentleman, e Bruno Ponte (X30 Shifter Júnior) concluíram as respectivas corridas na 2.ª posição, fruto de prestações positivas.

O jovem António Santos, por...