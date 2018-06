“Santa Clara fez batota”

Conforme prometido, o União interpôs recurso para o pleno do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol da decisão singular proferida no âmbito do processo disciplinar intentado contra o Santa Clara.

“Reiteramos que o Santa Clara agiu com total consciência da violação dos regulamentos. De forma clara e evidente, sabe que violou os regulamentos e não pode caber na sua conduta qualquer conceito de negligência”, defendem os unionistas na argumentação, a que o DIÁRIO teve acesso, considerando que “não será de descurar que em 20 equipas que participaram na Ledman LigaPro, só um clube é que não cumpriu com os regulamentos - o Santa Clara”. Todos os restantes 19 clubes cumpriram”, recordam.

Para o União, bem como para o Académico de Viseu, que se juntou ao clube madeirense na elaboração do recurso, “não há apenas a violação de um dever regulamentar pelo Santa Clara”. “Há sim , e de forma reiterada, uma violação culposa de normas precisas e enquadráveis no artigo 78 do Regulamento de Disciplina. São demasiadas infracções cometidas pelo Santa Clara para puderem ser apenas enquadradas na falta de um dever de cuidado ou zelo. Antes, estamos na presença da maior fraude no futebol português dos últimos tempos, consubstanciado através de um ardiloso esquema de ‘batota’ protagonizado pelos actuais dirigentes Santa Clara. Um verdadeiro caso de polícia, com a conivência de terceiros, a ser merecedor de uma investigação criminal por parte das autoridades competentes”, ataca a defesa, vincando que “foi provado e confessado pelo seu presidente, nos autos do processo disciplinar, que o Santa Clara não cumpriu com muitas das regras do jogo”.

“E não se queira confundir o Santa Clara com o povo açoreano, como pretendem os seus dirigentes fazer crer publicamente. O povo açoreano merece o nosso profundo respeito, solidariedade e admiração. Já os dirigentes do Santa Clara, não tiveram um comportamento sério, honesto e competente, conforme se exige num clube profissional”.

Por último, no recurso “foi requerido o efeito suspensivo da decisão, com vista a obviar aos prejuízos que possam ser causados a todos os intervenientes” e vincado que o União vai “recorrer a todos os meios legais ao dispor para que seja reposta a verdade desportiva”. “Estamos profundamente convictos de que ao União da Madeira será reconhecido o direito de participar na época 2018/2019 no campeonato da II Liga”, remataram.

A resposta ao recurso interposto pelo União deverá ser conhecida até sexta-feira mas, segundo apurámos, nas hostes unionistas há a consciência de que o Conselho de Disciplina não irá alterar o que já está determinado, isto é, multa pecuniária ao Santa Clara, pelo que em marcha está o recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto.