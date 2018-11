O Governo Regional irá celebrar um contrato-programa com a Associação de Agricultores da Madeira com vista à realização de um estudo técnico-científico para recuperar a génese da batata-doce.

Originária da América do Sul, a batata-doce foi introduzida na Madeira no século XVII. Contudo o processo de plantação ao longo do tempo fez com que tivesse existido uma natural degradação...