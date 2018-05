Recordar os grandes clássicos

É uma viagem temporal que só o poder da música é capaz de nos fazer atravessar. O Design Centre Nini Andrade Silva, na Pontinha, volta a reunir o conjunto madeirense ‘Sweet Lovers’, esta sexta-feira, entre as 20h30 e a meia-noite, para um concerto em que o revivalismo e espírito de festa são imperativos.

“Neste concerto vamos fazer uma coisa que nos pediram e que gostamos muito de fazer, que é tocar música dos anos 60 e 70”, começou por referir José Carlos Martins, um dos elementos da banda e antigo membro do conhecido Conjunto João Paulo.

“Estamos satisfeitos e conscientes que vamos agradar as pessoas porque sabemos do que elas gostam. Vamos revisitar muitos temas e tocar pela primeira vez em público algumas músicas originais, que estamos a trabalhar para um projecto futuro”, adiantou o porta-voz dos ‘Sweet Lovers’.

José Carlos Martins esclareceu aos menos atentos que o grupo trabalha “há cerca de dois anos em composições próprias” e tem em carteira um conjunto de 18 músicas que serão gravadas em CD, para depois apresentar em público, “onde puder ser”.

Sobre a história da fundação, o elemento da banda destacou que “tem a ver um pouco com a paixão que todos os artistas têm pela música”, não esquecendo que “o grupo surgiu numa altura em que apareceu um movimento associado à Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, e nesses Saraus, à semelhança do que se fazia na Universidade de Coimbra, havia um momento musical, com uma banda que abrilhantava”.

“Alguém se lembrou que havia uma série de pessoas amigas com interesses comuns e que seria interessante nós nos associarmos para isso e foi isso que aconteceu”, adiantou, não esquecendo esta história de ‘amor’ que já tem 18 anos e mantém praticamente a sua formação inicial.

Sobre o local do concerto, José Carlos Martins considera que aquele “é um espaço muito bonito” e que “todos os madeirenses devem ter o hábito de visitar”.

“Seria muito interessante as pessoas juntarem-se a nós esta sexta-feira, porque vai ter alguns momentos intimistas, mas música para o pessoal bailar a sério”, avançou.

O programa, para quem quiser jantar, começa às 20 horas, com direito a cocktail, e terá um custo de 35 euros. Para assistir à actuação o valor do ingresso é 10 euros.