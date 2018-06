Recordar é viver no Ritual

Aquele que é apelidado como ‘O Paraíso Pedido’ está de volta com as suas sugestivas temáticas musicais à beira-mar. Falamos do espaço Ritual do Sal, no Caniçal, que ‘arranca’ com a sua programação de festas de Verão no próximo dia 16 de Junho (sábado).

Neste que é um local onde os dias são longos e noites mágicas, o arranque festivo dá-se com Celso Velosa nos destinos musicais. Recordar é viver e por isso o Ritual do Sal prepara mais um evento nocturno onde irá recuar três décadas no tempo e transportar todos os entusiastas numa viagem até aos anos 80, com a rubrica ‘80’s Beach’.

A festa, que terá início às 22 horas do próximo sábado contará com várias surpresas ao longo da noite, sendo que uma delas prende-se precisamente com aquilo que dominava a cena musical internacional. Referimo-nos a uma moda que invadiu as mais diversas ruas das capitais mundiais, que passava essencialmente por andar de patins ao som da disco music, ou seja, aperte bem os cordões e prepara-se para ver no Ritual do Sal várias patinadoras da ‘Paradise Circus’ no local, bem ao estilo dos anos 80.

“Será um mero revivalismo de quem os viveu ou haverá algo realmente especial que justifique o gozo de revisitar os anos 80? Foram anos inesquecíveis para as mais diversas áreas e a música sem dúvida que brilhou entre elas”, refere a gerência do espaço, mencionando que Celso Velosa, DJ “bem conhecido das nossas noites madeirenses”, teria de ser, naturalmente, o eleito.

“Já habituou o seu público com a sua variedade sonora, passando sempre pelos estilos de 80 e 90 e fará desta noite uma noite memorável e inesquecível”, frisam os promotores.

Ainda de acordo com o Ritual do Sal, neste Verão estão a ser preparados uma série de eventos no espaço, todos eles com “temáticas giras, alinhamento inovadores e acima de tudo com beleza e profissionalismo” como de resto os clientes se habituaram, desde 2017.

Resta salientar que a iniciativa é aberta a todos os interessados em dar um pé da dança junto ao mar, aproveitando o bom ambiente e a maresia, estando aqui uma opção a ter em conta no final do seu dia de praia.

Abriu há um ano

Foi na praia da Ribeira de Natal, no Caniçal, que este projecto singular nasceu. De frente para o Oceano Atlântico, o espaço é conhecido pelas boas ‘marés’ e vibrações que contagiam os demais.

Para este Verão a gerência definiu novos desafios, sendo que abrir mais cedo e cativar mais público são algumas das linhas orientadoras. ‘Diz aos teus melhores amigos’ é uma das mensagens que se pode ler em algumas das publicações do Ritual do Sal que utiliza a frase para dar um ‘toque’ familiar junto dos seus clientes.

O destaque vai ainda para o DJ Nuno Marcial, selector residente ao longo desta temporada e que traz do Brasil, onde esteve a trabalhar durante vários anos, ritmos que passam pelo deep house, soulful house, house, ou seja, música de dança electrónica sempre numa onda ‘chill out’, ou se preferir em português, relaxante.

A 22 de Junho (sexta-feira) o espaço celebra o seu aniversário e a partir do dia 29 deste mês começam os sunsets aos sábados e domingos.