Recepção ao FC Porto merece ‘porta fechada’

Vem aí um fim-de-semana decisivo nas contas da Europa e do título nacional. Marítimo e FC Porto jogam, no próximo domingo - jogo no estádio do Marítimo às 18 horas - e Daniel Ramos começou, desde ontem, a preparar o embate com os ‘dragões’ numa semana em que, ao contrário do que foi vigente no seu consulado, fecha a porta aos curiosos e, naturalmente, à comunicação social, em quatro das seis sessões programadas.

A sessão de ontem, a primeira da semana, decorreu à porta aberta no relvado do complexo desportivo do Marítimo, em Santo António, com o treinador verde-rubros a contar com todas as unidades, à excepção de Dráusio, cuja lesão grave sofrida ante o Vitória de Setúbal, o afasta dos relvados até ao final desta temporada. Para além, naturalmente, de Eber Bessa, Fábio Pacheco e Broetto, que transitaram para a equipa B, e, ainda, Filipe Oliveira que, no domingo, tal como Eber Bessa, jogou pelos ‘bês’ na despedida da formação de Ludgero Castro do Campeonato de Portugal.

Novo sócio vê de borla o FC Porto

De resto, o Marítimo espera casa cheia no jogo com o FC Porto, tendo, para o efeito, colocado os bilhetes já à venda desde a semana passada. E numa altura em que lançou, igualmente, uma campanha de novos sócios para a época 2018/19, pelo que, quem se fizer sócio ainda esta semana, poderá assistir gratuitamente já ao jogo dos verde-rubros com o FC Porto e ainda ao embate contra o Sporting, a 13 de Maio, precisamente no fecho do campeonato.

Paralelamente, o Marítimo tem uma outra campanha em vigor, esta para os sócios actuais que, renovando as respectivas quotas até 31 de Julho, terão vários benefícios, desde logo receberem na sua casa a ‘Marítimo-Revista’, para os associados de todos os sectores, a que acresce uma bola Nike/Marítimo para os sócios com lugar cativo.

O Marítimo faz alguns reajustamentos nos preços relativamente às quotas, atendendo ao facto, de acordo com a SAD maritimista, as quotas terem se mantido quase inalteráveis desde o velho estádio, sendo que é pedido “um pequeno esforço aos sócios numa altura em que o clube avançou, com enormes sacrifícios, para a construção do novo estádio”. Mesmo assim, diz o Marítimo que o clube mantém as quotas mais baixas ao nível da I Liga e ainda com a particularidade, ao contrário do que sucede na maioria dos outros clubes, dos sócios não pagarem bilhete suplementar para os jogos da Liga ou Taça da Liga.