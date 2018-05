Receitas dos jogos à espera de legislação regional

Ao contrário do que chegou a ser pretendido pelo Governo da República, numa primeira proposta, as verbas dos sociais devidas às regiões autónomas, calculadas em função da população residente, chegam este ano. No entanto, para isso, como alerta Carlos Pereira, terá de ser aprovado um diploma regional para definir a “programação associada e este financiamento”.

O deputado do PS-M na Assembleia da República, lembra que a garantia de cálculo da receita ‘per capita’ - a Madeira passa a receber mais de 17 milhões de euros ao ano, quando apenas recebia um milhão - foi fruto de “um trabalho intenso junto do governo da República no sentido de assegurar o que é justo para as regiões autónomas”. Um trabalho feito, como refere na carta enviada ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, feito “sem encenações e, sobretudo, sem histerismo mediático”.

Carlos Pereira recorda que esta transferência de verbas das receitas dos jogos da Santa de Misericórdia de Lisboa resulta da aplicação da lei das finanças regionais. No articulado do diploma é referido que o dinheiro deve ser utilizado em fins sociais e que “a sua aplicação deve ser precedida de um decreto legislativo regional onde fica estabelecida a programação associada a este financiamento”.

É precisamente neste ponto que o deputado insiste. “Passados alguns meses desde que ficou garantido um aumento considerável destas receitas, matéria que muito me orgulho, seja pelo empenho depositado, seja pela forma como o governo da República aceitou os nossos argumentos, ainda persistem dúvidas sobre a sua utilização”, afirma.

O deputado socialista lamenta que os partidos parecem ter “muitas opiniões sobre esta matéria mas, nem o governo regional nem os partidos na ALM, criaram condições necessárias para a apresentação do diploma”.

Carlos Pereira apela ao presidente do parlamento regional, Tranquada Gomes, para que sensibilize os partidos, tanto o que suporta o governo como os da oposição, para que esta questão seja debatida, “com o máximo consenso”.