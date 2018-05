Realizador madeirense com curta metragem na 7.ª edição do MFF

A primeira pergunta que tenho de colocar é em relação à tua formação. Portanto formaste-te em direito e depois decidiste saltar para o cinema ou continuas ligado à tua área de formação? Investir no curso de Direito foi, na falta de melhores palavras, enveredar pela escolha mais “segura”. O cinema havia sido desde sempre a minha paixão, o meu sonho. Ao me deparar perante a decisão mestre de que caminho profissional seguir, ponderei e decidi deixar o sonho em “banho maria”, optando por seguir a área profissional promissoriamente mais estável. Concluí a Licenciatura, Mestrado e tive uma série de experiências laborais na área. Pessoalmente, houve um inevitável conformismo que se foi protelando e que, à medida que o tempo ia passando, gerou um medo de mudar de registo. Mas a minha essência apontava para outros nortes e a questão vinha sempre ao de cima. Com o apoio das “minhas” pessoas importantes, em particular da minha namorada e sua família, dei o “salto de fé”. Neste preciso momento estou inteiramente dedicado a viver esta minha verdade que é a sétima arte, e não olhei mais para trás. O curso de Direito foi interessante, conferiu-me bastantes conhecimentos e experiências que certamente terão a sua utilidade e que poderão me servir sempre que precise.

Sempre tiveste interesse pelo cinema ou isso foi algo que descobriste mais tarde? O cinema foi o meu “peluche” de infância. Desde cedo, e devido a forte influência do meu pai, fui exposto à magia do cinema. E não só a nível de filmes de animação, cinema contemporâneo ou êxitos de bilheteiras, mas também a nível de grandes obras artísticas, fossem elas de cineastas como Kubrick ou Scorsese. À medida que o cinema se embrenhou com o meu crescer, continuei a procurar mais, a querer expandir o meu conhecimento, experienciar mais, sentir mais o que ele tinha para oferecer. Explorar o cinema era (e ainda é) explorar o mundo e, de certa maneira, quem eu sou cresce com o que ele tem para dar.

Quais são os teus realizadores preferidos e que te tenham inspirado e ajudado a nutrir essa paixão pelo cinema? Foram e são vários os mestres que me abriram as portas para o mundo mágico da sétima arte. Advindos desde o Oriente ao Ocidente, todos esses mestres contribuíram com algo de diferente e com os seus toques inigualáveis, abrindo-me fronteiras e novas formas de pensar. Autênticos génios da sétima arte como Andrei Tarkovsky, Béla Tarr, Yasujiro Ozu, Akira Kurosawa, Stanley Kubrick e Paul Thomas Anderson são alguns dos exemplos que me inspiram e cujo trabalho admiro profundamente e deparo comigo mesmo a rever vezes sem conta. Todos eles estão presentes, de alguma maneira, na forma como abordo e pretendo continuar a abordar o meu trabalho.

Em relação à tua curta, explica-nos como é que surge a ideia? A génese da curta surgiu da ponderação do que é ter emoções. De saber o que é que acontece ao certo no interior de uma pessoa quando a mesma vive emoções intensas e como isso influencia todas as nossas escolhas e a nossa forma de se comportar. A ideia era proceder a uma materialização visual dessa corrente emocional que opera dentro de todos nós. Que jornada é essa que todos nós fazemos a partir do momento em que absorvemos o mundo exterior, e o momento em que decidimos tomar uma atitude com base nos nossos pensamentos, experiências, emoções e sentidos.

Escolheste um local fantástico para filmar (Fanal). Devido à imprevisibilidade do tempo, foi difícil conseguires as condições que querias? O tempo foi, numa fase inicial, o melhor e o pior aliado de toda a produção. Tinha decidido agendar a produção da curta-metragem para o mês de Outubro com o objectivo de conseguir captar condições atmosféricas mais propícias tendo em conta o que se pretendia. Neste caso o que tinha em vista era um ambiente mais desolado, mais inóspito e escuro. Numa fase inicial, apesar da instabilidade do tempo, conseguimos exactamente isso: nevoeiro, chuva, nuvens, vento. Já no fim da produção, o tempo decidiu trocar-nos as voltas, e fomos “abençoados” com um sol bem calorento, que se prolongou pelos dias seguintes. Uma vez que tínhamos um prazo de filmagens curto, tivemos que nos sujeitar e adaptar. À partida, seria a receita para o desastre. No entanto, a nível de profundidade narrativa, acabou por tornar-se um aliado bastante útil e importante, e um complemento visual ímpar, reflexo das motivações da personagem.

Já sabias que querias filmar no Fanal quando começaste a escrever o argumento, ou o que resultou do mesmo é que te remeteu para lá? As zonas do Fanal e a do Paúl da Serra foram sempre as minhas primeiras escolhas para os locais de filmagem. Aquando da construção do argumento e de todo o conceito narrativo, tinha uma visão de um local que transmitisse uma espécie de desolamento, mas que ao mesmo tempo conseguisse reter elementos de beleza natural e imensidão paisagística. Além disso, procurava também um cenário que transmitisse uma espécie de sensação de algo infinito e etéreo. A beleza do Fanal, em particular, é única, e ter essa paisagem ao serviço do argumento foi uma mais-valia e um luxo que só veio a enriquecer as sensações que se queriam comunicar.

Já conhecias o Luís Vieira (actor da curta)? O Luís é um amigo de longa data e um amigo com lugar de ouro no coração. Sempre quis trabalhar com ele, especialmente pelo facto de que, à semelhança do que se passa comigo, também ele tem um sonho a cumprir no ramo do cinema, em particular no ramo da interpretação. Sempre trocámos sugestões e ideias sobre filmes que vimos ou que queremos ver. Estamos num registo cinematográfico muito parecido, e temos métodos de trabalho excelentemente compatíveis. Sabendo eu que ele também tem esse sonho, aliado ao facto de ele ter um pré-entendimento e sensibilidade para o tipo de abordagem que eu pretendia para a curta-metragem, e também pela própria forma como ele quis dar forma à personagem, não havia outra pessoa se não ele para me acompanhar nesta primeira cruzada. Acima de ser um prazer, foi um sonho cumprido poder trabalhar com ele.

Estás a trabalhar em algum projecto teu neste momento e podemos contar com mais curtas-metragens? Neste preciso momento a minha dedicação está inteiramente focada no continuar a crescer e aprender o mundo do cinema, especialmente com cada projecto desenvolvido e trabalhado. Dito isto, tenho actualmente dois projectos em mãos, um deles já em fase de pós-produção e outro em fase de pré-produção. Dois projectos inteiramente e conceptualmente distintos um do outro, sendo que a minha vontade é continuar a explorar novas emoções, novos visuais, novas narrativas, novas experiências. Um no género de thriller ou terror psicológico, outro no cruzar do drama com a ficção científica. Conto apresentá-los ainda este ano.