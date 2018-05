Reabilitar os dentes, o corpo e a mente

Há alguns anos que Gil Caroto, médico dentista madeirense, vem alargando o âmbito da sua especialidade na clínica que criou há cerca de 12 anos, quando se fixou definitivamente a Região. Profissional com experiência de mais de 25 anos e várias experiências lá fora, no país e no estrangeiro, a criação da Mais Clinic (saúde e estética), projecto que inclui a génese de tudo, a IPRO Clinic (reabilitação da saúde oral), tudo num mesmo espaço mas que assegura a variação de valências e tratamentos uniformes.

Dos cinco colaboradores e uma especialidade com que se iniciou até aos actuais 11 colaboradores fixos e 20 especialidades, ficou agora ainda mais completo desde há cerca de um mês com a abertura de um ginásio.

Muito bem equipado com alguma da tecnologia mais moderna de treino físico, incluindo balneários, assegurando um ‘personal trainer’ qualificado para os clientes, vem apontar a um crescimento que, garante, ainda não terminou.

Situado na Rua João de Deus, no Funchal, ocupando dois edifícios antigos requalificados e unidos no interior, “possui 9 consultórios médicos, um gabinete de enfermagem, uma sala de tratamento e uma sala de cirurgia” e, ainda, 23 lugares de estacionamento gratuitos.

Com a nova valência, refere o dentista, vem concretizar mais um passo naquilo que pretende, ter uma clínica bastante completa, embora aguarde por licenciamento para expandir a área de negócio. Nesse particular, prefere deixar para mais tarde a concretização dos objectivos.

O certo é que a Mais Clinic, que se distingue, entre outros serviços, por ter um laboratório de prótese dentária, além de uma equipa bastante completa de saúde oral, que foi uma inovação na Região Autónoma da Madeira, a que acresce a especialidade de dietética e de actividade física e, só no fim da linha, a aplicação da cirurgia bariátrica (obesidade). Há ainda outra especialidade que destaca, a dos implantes capilares ou mesmo da enfermagem mais básica e que já chega às casas das pessoas.

Com uma facturação que já ascendeu a mais de meio milhão de euros (650 mil em 2014), mas que atingiu quase um milhão de euros em 2016 (979 mil) e em 2017 (979 mil), só no início do ano corrente já ascende a 253 mil euros.

Com os investimentos que prevê para expandir o âmbito da sua clínica, sempre nos mesmos edifícios, em espaços ainda por intervir, Gil Caroto acredita que tem margem de crescimento de 40 a 60% do negócio.

Do corpo clínico do Mais Clinic, contam-se 25 médicos, a começar nas já referidas Reabilitação Oral, Cirurgia Bariátrica, Transplante Capilar e Enfermagem, passando pela Cardiopneumologia, Endocrinologia, Cirurgia Ortopédica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Dermatologia, Acupunctura, Ginecologia, Obstetrícia e Pavimento Pélvico, Fisioterapia, Imunoalergologia, Medicina Interna, Medicina Geral e Familiar, Neuropsicologia e Psicoterapia, Nutrição, Osteopatia, Psicologia, Terapia da Fala e Podologia.

Gil Caroto, que é director clínico do IPRO Clinic, que já teve um investimento em Manchester, salienta que neste particular da prática médica dentária, Portugal tem dos melhores profissionais do mundo, reforçado há décadas com um novo sistema de ensino (terminou o seu curso em Julho 1990) desta especialidade, através do ‘pai da medicina dentária em Portugal’ e fundador da Escola Superior de Medicina Dentária de Lisboa, o falecido Armando Simões dos Santos.