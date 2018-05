Reabilitação Urbana já proporcionou 25 milhões de investimento no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal já fez as contas e o impacto da reabilitação urbana da cidade, desde 2015 e até à data, ultrapassa, em muito, as expectativas da autarquia. O investimento privado ascende, neste momento, a 25 milhões de euros, correspondentes a 35 mil metros quadrados de superfície de edifícios integralmente reabilitados. Os serviços autárquicos já emitiram, contudo, mais 28 pareceres vinculativos para projectos de reabilitação urbana ao abrigo do IFRRU 2020, pelo que, nos próximos dois anos, este é um valor que vai aumentar significativamente.

Paulo Cafôfo enquadra este assunto na “estratégia central do actual executivo para promover a tão ansiada retoma económica do Funchal, o que era uma imposição estratégica em 2013. Tínhamos de agir, com visão e planeamento, de modo a lançar as bases do desenvolvimento local do Funchal para a próxima década, e foi sempre esse o nosso foco. Estes números são impressionantes e reforçam inequivocamente aquilo que já se percebia à vista desarmada: que o Funchal é uma cidade em acelerada recuperação económica e patrimonial, e que os nossos agentes privados, os nossos investidores e empreendedores, perceberam as oportunidades criadas, perceberam o nosso desígnio estratégico, e cumpriram-no, fazendo a cidade crescer com eles.”

Os 25 milhões de euros dizem respeito, apenas, aos edifícios integralmente recuperados (metade do total, aproximadamente), porque as obras de beneficiação não foram contabilizadas em termos de investimento indirecto, pelo que o investimento real será ainda maior. Mais relevante ainda é o facto de estes serem números que podem vir a ser pulverizados no futuro próximo, dado o volume de projectos no horizonte.

Números vão disparar

O presidente da CMF recorda que o Funchal foi o primeiro município da Região a criar, em 2014, um programa de apoios e incentivos fiscais à reabilitação urbana, denominado ‘Cidade ComVida’, que veio delimitar uma Área de Reabilitação Urbana de 1,13 km2 na baixa funchalense, abrangendo os núcleos históricos de Santa Maria Maior, Sé, São Pedro e Santa Luzia. Os incentivos fiscais à reabilitação do edificado são múltiplos, incluindo isenções de IMI, IMT e várias taxas municipais, deduções ao IRS, aplicação do IVA à taxa mínima e tributação à taxa reduzida de mais-valias e rendimentos prediais, entre outros.

Cafôfo destaca que “este foi um trabalho pioneiro, cujos frutos começam agora a ser cada vez mais incontornáveis. A parte mais difícil e mais sintomática já está feita, ou seja, está consolidado um novo modelo de desenvolvimento local em consonância com os agentes económicos da cidade, um modelo de futuro, mas o melhor ainda está para vir. A reabilitação urbana tem efeitos multiplicadores em termos de comércio, serviços, turismo, cultura, entre outros, e aquilo a que vamos assistir no Funchal, nos próximos dois anos, é um boom ainda maior em termos de investimento, devido ao volume de processos de reabilitação que estão neste momento em fase de licenciamento e autorização”. São disso exemplo os indicadores do IFRRU 2020, bem como o investimento público previsto em termos de Operação de Reabilitação Urbana (ORU), e que será efectuado pelo próprio município.

O objectivo é actuar na requalificação do espaço público e serão disso exemplo diversas e simbólicas acções que já foram anunciadas, como as intervenções na Rua Fernão de Ornelas e na Praça do Município, que começarão este ano.

Funchal é líder nacional

Paulo Cafôfo destaca outro indicador de peso a confirmar a tendência do trabalho que tem sido desenvolvido pela autarquia em termos de reabilitação urbana: “soubemos recentemente, no último balanço da respectiva autoridade de gestão, que metade dos contratos de financiamento já celebrados no país, ao abrigo do IFRRU 2020, o Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas, promovido pela Comissão Europeia, são provenientes do Funchal. Isto significa que, neste momento, temos tantos contratos celebrados como todos os outros municípios juntos, incluindo Lisboa e Porto.”

O Funchal é, assim, líder absoluto no número de contratos formalizados (3), sendo que Lisboa tem apenas um nesta altura, recordando o presidente que “o primeiro contrato assinado em Portugal do IFRRU 2020 foi justamente proveniente do Funchal, o que motivou, na altura, o reconhecimento da Comissão Directiva perante todo o empenho da CMF na divulgação destas oportunidades de financiamento e toda a colaboração enquanto pontos focais do programa na capital da Região”. No que diz respeito ao número de intenções de candidaturas, o Funchal encontra-se, por sua vez, em segundo lugar a nível nacional, só atrás da capital, tendo registado 135 pedidos de informação a respeito do IFRRU no ‘Balcão do Investidor’, e tendo já emitido 28 pareceres prévios vinculativos.

O IFRRU 2020 é um instrumento financeiro, promovido pela Comissão Europeia, em parceria com o Banco Europeu de Investimento e o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, destinado a apoiar investimentos em reabilitação urbana em ARUs definidas pelos municípios, que reúne diversas fontes de financiamento como fundos europeus e fundos da banca comercial, com condições mais favoráveis de taxa de juro e prazos.