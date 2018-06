Reaberto o túnel, hoje é recolocado o passadiço

Depois da reabertura do túnel pedonal entre as Poças do Gomes (Doca do Cavacas) e a Formosa, hoje é a vez de serem recolados os passadiços na parte Nascente da praia Formosa.

A regularização destes acessos acontece numa altura em que já vigora a época balnear nas praias do Funchal. A ligação subterrânea, que se encontrava encerrada desde o forte temporal marítimo ocorrido no final do mês de Fevereiro, reabriu ao público passados três meses. Tal verificou-se no final da semana passada. Este corredor de circulação pelo interior da arriba mantém os mesmos moldes de funcionamento ao que já anteriormente ali acontecia, ou seja, esta passagem ‘turística’ que permite ultrapassar o rochedo localizado no limite Nascente da praia Formosa e interligar os passeios marítimos do Lido e da Formosa, volta a estar diariamente aberto, entre as 8 e as 22h30. Ao final da noite e durante toda a madrugada os portões de acesso ao ‘furado’ são encerrados e trancados por questões de segurança.

Entretanto, já este sábado a Frente MarFunchal procede à reposição do passadiço sobre o calhau ao longo da parte Nascente da Formosa, criando assim um corredor de comunicação para assegurar melhores condições de circulação apeada desde a ‘boca’ do túnel até o lado Nascente das antigas instalações da Shell.

Com a concretização deste corredor pedonal, muito procurado, especialmente por turistas, fica praticamente reposta a ligação (quase) integral do passeio marítimo que se estende desde o Lido até Câmara de Lobos, embora actualmente interdito no final da ligação entre a Formosa e os Socorridos, devido aos trabalhos de recuperação em curso no corredor ‘suspenso’ no troço junto à ‘Cimentos Madeira’, na Vitória, destruído pela fúria da forte agitação marítima do último Inverno. O.D.