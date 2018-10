Rastreio oftalmológico grátis para pessoas carenciadas

No âmbito do Dia Mundial da Visão, que se assinala no próximo dia 11 de Outubro (quinta-feira), o Instituto Oftalmológico Muñoz Trindade (IOMT) propõe-se consultar gratuitamente uma centena de pessoas com carências económicas.

A iniciativa será concretizada, a partir de amanhã e durante três dias ( 9, 10 e 11 de Outubro).

De forma a materializar o objectivo, enquadrado nas responsabilidades...