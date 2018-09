A Rampa S.C. Santacruzense/IC Publicidade, quinta prova do Troféu Regional de Rampas AMAK 2018, organizada pelo Automóvel Clube do Concelho de Santa Cruz (ACCS) vai hoje para a estrada, num percurso de seis quilómetros com partida na Rua Sebastião, passagem pelas Levadas e pela Estrada dos Moinhos e meta na Estrada Regional 207 (Santo da Serra).

A prova conta com uma lista de 27...