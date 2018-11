A frase não é de José Canha, Coordenador dos Desportos Motorizados do Clube Desportivo Nacional, no entanto, o responsável alvi-negro fez questão de recordar aquilo que um piloto madeirense lhe confidenciara sobre a última rampa do calendário regional: “A Rampa do Paul do Mar é o Monte Carlo da Madeira”, expressou num autêntico slogan propagandístico do evento automobilístico calhetense...