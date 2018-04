Rampa do Monte promete acesa disputa

O Troféu Regional de Rampas AMAK 2018 tem continuidade hoje, com a disputa da Rampa do Monte, segunda prova da temporada, numa organização da secção de desportos motorizados do C.D. Nacional.

Uma competição que conta com a participação de 51 concorrentes, divididos entre os concorrentes da competição de velocidade e do Troféu de Regularidade Histórica e Sport.

Depois da excelente vitória - a primeira da sua carreira - de António Giestas (BRC CM2) na Rampa da Ponta do Sol que abriu a temporada de 2018, é grande a expectativa para perceber qual será a resposta da concorrência mais directa nesta rampa, nomeadamente por parte do campeão de rampas em título Dinarte Nóbrega (Semog Evo), que lidera o pelotão composto por oito kartcrosses.

O programa desta prova inicia-se pela manhã, com as duas subidas de reconhecimentos, agendadas para as 9h20 e para as 10h50 respectivamente.

A competição propriamente dita arranca pelas 12h20, com a primeira subida oficial, seguindo-se às 13h50, 15h20 e 16h50 as restantes subidas que vão definir a classificação final.N.G.