Num ano em que será decidida a saída de uma prova das oito que compõem o Campeonato da Madeira Coral de Ralis, há quem já coloque o Rali Porto Santo Line, que vai para a estrada esta noite, como provável ‘perdedor’ da época, por uma questão meramente financeira.

Ideia que não é, de longe, unânime, em relação a uma prova que se tornou com o tempo emblemática e que se estreou há 21 anos, com vitória de Américo Campos, um dos seus defensores. “É um rali muito importante para o calendário regional e muito importante para os porto-santenses e para a economia do Porto Santo, porque movimenta muito dinheiro no fim-de-semana, em termos de transportes, estadias e restauração, sectores económicos que vêem a sua actividade revigorada”, disse o ex-piloto, considerando que “é também um rali especial para todos os participantes”. “Para pilotos, co-pilotos, mecânicos e por aí adiante, bem como para os adeptos, que se deslocam em grande número ao Porto Santo. Aliás, as próprias equipas levam as famílias para ficarem mais dois três dias a descansar”, valorizou Américo Campos.

De facto, segundo dados da Porto Santo Line, entre quarta-feira e hoje seguem viagem para a Ilha Dourada cerca de 1.500 passageiros. “Porque é um rali muito especial, com uma apetência enorme para todos nós. Sem ser por questões económicas, que têm sido minimizados pela empresa patrocinadora, não vejo qualquer outra situação menos positiva para não fazermos aquele rali”, atirou Américo Campos, considerando ainda que a prova tem de acontecer no início do campeonato, como se verifica este ano.

Dez anos depois de Américo Campos, foi a vez de Bernardo Sousa ganhar na Ilha Dourada, a primeira vitória que obteve na carreira em termos de ralis. “É uma prova emblemática, que toda a gente gosta mas é preciso dar às pessoas a hipótese de escolherem se querem ou não que esta prova continue no campeonato regional. Não deixa, no entanto, de ser um rali especial, muito intenso, bastante técnico, rápido e em que não há treinos exagerados. Foge à regra”, defendeu.