Rali do Marítimo terá onze classificativas

O Rali do Marítimo - Machico, quarta prova pontuável para o Campeonato da Madeira de Ralis Coral 2018, que se realiza nos próximos dias 6 e 7 de Julho, irá compor-se de onze provas classificativas, que serão realizadas em sistema de ‘round’ em ambos os dias.

A prova arranca na noite de sexta-feira, com a especial citadina denominada Cidade de Machico, que será realizada por duas vezes, com início às 21h30 e às 21h39. A exemplo do que foi adoptado no ano passado em algumas provas do campeonato da Madeira, as duas classificativas realizam-se de seguida e com os concorrentes divididos por pequenos grupos. Por outro lado, esta especial aumentou cerca de 100 metros relativamente ao ano passado.

No sábado, dia 7 de Julho, a prova vai para a estrada ao final da manhã, com a disputa das primeiras passagens pelas classificativas da Matur (11h41), Caniçal (12h14) e Maroços (12h32).

A segunda ‘round’ pelas mesmas especiais está agendada para as 13h50, 14h23 e 14h41, respectivamente, enquanto a terceira passagem, naturalmente com a mesma ordem, acontece pelas 16h19, 16h52 e 17h10.

Refira-se que apenas a classificativa do Caniçal sofreu uma alteração comparativamente à edição do ano passado, com o seu percurso a aumentar em 600 metros, terminando junto ao Estádio de Machico. Já as especiais da Matur e dos Maroços mantêm o mesmo traçado da edição transacta.