Rali da Calheta arranca hoje com especial à noite

O Rali da Calheta, terceira prova do Campeonato da Madeira de Ralis Coral 2018, vai para a estrada esta noite, pelas 21h39, com a disputa da especial Vila da Calheta.

Uma classificativa que, recorde-se, vale um ponto de bónus para o vencedor. A especial tem uma extensão de 3,01 km e serve de aperitivo para as oito classificativas de sábado: as duplas passagens pelo Paul do Mar, com 6,75 km (às 10h43 e 13h10), e as triplas classificativas da Fonte do Bispo (11h08, 13h35 e 15h32) e da Santa (11h33, 14h00 e 15h57).

Refira-se, como complemento, que as verificações técnicas e documentais acontecem durante a tarde de hoje, entre as 16h15e as 18h45, no quartel dos Bombeiros da Calheta. N.G.